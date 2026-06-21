「今夜もダメだった…」妊活とレスに苦しむ34歳妻、不機嫌になる夫。リアルすぎて怖い＜漫画＞
今の生活は、私のやりたかったこと？
誰もがふと思う疑問です。34歳の山本ナツは、〈「やりたいこと」より「正解」っぽい道を選ぶのに必死だった〉。（〈 〉は同書より引用、以下同）
そんな共感からはじまる『夫がいても誰かを好きになっていいですか？ コンビニで見つけた私の恋』（ただっち著、KADOKAWA、2025年12月）。作者のただっちさんは、不倫やモラハラなど、人間関係の闇を繊細に描いています。
主人公の山本ナツは会社員。結婚6年目にして子宝を授からないのが目下の悩みです。夫のヒロキは38歳。子供についてはあまり積極的ではありません。
◆子供ができれば何かが変わる？
20代後半で、友人から紹介されたヒロキと結婚。〈「これで」よかった。「これが」よかった〉と思い続けたナツの人生は、今もそのままです。結婚したら子供を持ち、母になるのが当然だと思っています。
ナツのこの先入観は、母親からの呪縛でもありました。子供の頃、好きな色のランドセルを選んだら、母親からはあっさり却下されました。部活も大学も就職も、すべて母親基準の正解に従ってきたナツ。自分が求めるのは何なのか、心の底から欲するものが何なのか、わからないまま生きてきたのです。
◆コンビニで出会った彼
〈私の人生これでよかったのかな？〉
子持ちの女子社員に仕事を押しつけられ、夫とはレスな日々。自分が選んできた「正解」を、疑いたくなるのも無理はありません。でも、幼い時に母親から、欲望に蓋をされ続けてきたナツには、自分が何を求めているのか、わからなくなっていたのです。
仕事帰りに立ち寄るコンビニで、好きなお菓子を買う、それがナツのささやかな癒し。ところがある日、お気に入りのお菓子が売り切れ、意気消沈としてしまいます。が、男性の店員がナツのために、ひとつキープしていました。
その彼こそ、高橋ツカサ、25歳。やがてふたりは、ひとことふたこと、言葉をかわすようになるのです。
◆コンビニの店員さんに恋をして…
繊細で不器用で、やさしいツカサ。控えめながら誠実に、ツカサはナツに寄り添います。ナツもまた、ツカサの醸し出す人肌のような空気感に、次第に心をひらいていきます。
人生に迷走していること、やりたいこともなく、続けてきた仕事を辞める勇気もない……。母親や夫に言えば、甘えや我儘ともとられそうなナツの真剣な思いを、ツカサは受け止めてくれました。
〈ナツさんも好きなことが見つかるといいですね〉
夢に向かって進んでいるツカサに励まされて、ナツは本気で、何かやりたいことを探しはじめます。悩んだ末に、転職の話を夫に持ちかけるも、当然のように夫は全否定。「考えが浅い」と嫌味を言われますが、ナツはあきらめません。以前のナツなら、黙って夫に従ったでしょう。
ツカサだけが背中を押してくれた、この喜びが、ナツの人生の光になりました。自分を肯定してくれる人がひとりでもいると、人は強くなれるのです。
◆きっかけがあれば人は変われる
似た者同士のナツとツカサ。立場も年齢も違うふたりですが、行き着く先はひとつだと、お互いが予測しています。とはいえナツは既婚者。ナツがどう自分の気持ちと人生に折り合いをつけるのか、あなた自身の目で確かめてほしいです。
きっかけさえあれば、人はいつでも変われる。本書が伝えるメッセージに、心が熱くなりました。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx
誰もがふと思う疑問です。34歳の山本ナツは、〈「やりたいこと」より「正解」っぽい道を選ぶのに必死だった〉。（〈 〉は同書より引用、以下同）
そんな共感からはじまる『夫がいても誰かを好きになっていいですか？ コンビニで見つけた私の恋』（ただっち著、KADOKAWA、2025年12月）。作者のただっちさんは、不倫やモラハラなど、人間関係の闇を繊細に描いています。
◆子供ができれば何かが変わる？
20代後半で、友人から紹介されたヒロキと結婚。〈「これで」よかった。「これが」よかった〉と思い続けたナツの人生は、今もそのままです。結婚したら子供を持ち、母になるのが当然だと思っています。
ナツのこの先入観は、母親からの呪縛でもありました。子供の頃、好きな色のランドセルを選んだら、母親からはあっさり却下されました。部活も大学も就職も、すべて母親基準の正解に従ってきたナツ。自分が求めるのは何なのか、心の底から欲するものが何なのか、わからないまま生きてきたのです。
◆コンビニで出会った彼
〈私の人生これでよかったのかな？〉
子持ちの女子社員に仕事を押しつけられ、夫とはレスな日々。自分が選んできた「正解」を、疑いたくなるのも無理はありません。でも、幼い時に母親から、欲望に蓋をされ続けてきたナツには、自分が何を求めているのか、わからなくなっていたのです。
仕事帰りに立ち寄るコンビニで、好きなお菓子を買う、それがナツのささやかな癒し。ところがある日、お気に入りのお菓子が売り切れ、意気消沈としてしまいます。が、男性の店員がナツのために、ひとつキープしていました。
その彼こそ、高橋ツカサ、25歳。やがてふたりは、ひとことふたこと、言葉をかわすようになるのです。
◆コンビニの店員さんに恋をして…
繊細で不器用で、やさしいツカサ。控えめながら誠実に、ツカサはナツに寄り添います。ナツもまた、ツカサの醸し出す人肌のような空気感に、次第に心をひらいていきます。
人生に迷走していること、やりたいこともなく、続けてきた仕事を辞める勇気もない……。母親や夫に言えば、甘えや我儘ともとられそうなナツの真剣な思いを、ツカサは受け止めてくれました。
〈ナツさんも好きなことが見つかるといいですね〉
夢に向かって進んでいるツカサに励まされて、ナツは本気で、何かやりたいことを探しはじめます。悩んだ末に、転職の話を夫に持ちかけるも、当然のように夫は全否定。「考えが浅い」と嫌味を言われますが、ナツはあきらめません。以前のナツなら、黙って夫に従ったでしょう。
ツカサだけが背中を押してくれた、この喜びが、ナツの人生の光になりました。自分を肯定してくれる人がひとりでもいると、人は強くなれるのです。
◆きっかけがあれば人は変われる
似た者同士のナツとツカサ。立場も年齢も違うふたりですが、行き着く先はひとつだと、お互いが予測しています。とはいえナツは既婚者。ナツがどう自分の気持ちと人生に折り合いをつけるのか、あなた自身の目で確かめてほしいです。
きっかけさえあれば、人はいつでも変われる。本書が伝えるメッセージに、心が熱くなりました。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx