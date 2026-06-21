■これまでのあらすじ

セミナーに通う仲間の多くが、義母と同じように家族の理解を得られずにいた。仲間の話を聞き、義母は自分は間違っていないと再確認する。ところが、息子たちにさらにアドバイスしようとすると「今の母さんといると疲れる」と拒絶されて…。



お義母さんとはこれまで、付かず離れずのいい距離感でお付き合いできていました。でもセミナーに通うようになって、お義母さんは変わってしまいました。

自然派をこじらせて、それを私たち家族に押し付けるようになってしまった…。孫のために良かれと思ってアドバイスしてくれているのでしょうけれど、それだけが正しくて他は悪という考え方は危ういと思うんです。育児の正解なんてわからない。わからないからこそ、自分たちで考えて迷いながら子どもを守っていきたい。いつか、お義母さんとそんな話ができたらいいなと思います。続きはアプリ限定で公開中！絶縁から1年。孤立した義母が、友人からまさかの勧誘を受ける！はたして義母は改心できるのでしょうか!?

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:まりお、脚本:ウーマンエキサイト編集部(ウーマンエキサイト編集部)