「えぐかっこいい」「正統派の男前」サッカーW杯で注目したい日本代表イケメン選手3選

4年に一度の世界最高峰のサッカー国際大会「FIFAワールドカップ2026」（W杯）が開催中です。

いわゆる"にわかファン"も増えるこの時期。今回は、東京バーゲンマニア編集部が注目する日本代表選手を紹介します。

「日本人離れしたイケメン」「昭和の王道ハンサム」

中村敬斗選手

SNSで「めちゃくちゃイケメン」「えぐかっこいい」といった声が続出している中村選手。2000年7月28日生まれの25歳です。23年からフランス1部スタッド・ランスに所属しています。

6月14日の初戦・オランダ戦では同点ゴールの活躍。高い得点能力を武器に、左サイドでの活躍が期待されています。

インスタグラムのフォロワーは約83万人（26年6月19日時点）。25年6月には初フォトブック「Natural ナチュラル」（双葉社）を発売。楽天ブックスの総合ランキングで1位を記録し、完売店が相次ぐなど、大きな話題を呼びました。26年5月26日に再販されています。

谷口彰悟選手

SNSで「正統派の男前」「昭和の王道ハンサム」と言われている谷口選手。91年7月15日生まれの34歳です。24年からベルギー1部のシント＝トロイデンVVに所属しています。

25年6月にモデルの泉里香さんとの結婚を発表。前回大会にも出場したベテラン選手で、最終ラインを統率しています。

田中碧選手

SNSで「日本人離れしたイケメン」「堀が深い」「端正な顔立ち」といった声が寄せられている田中選手。98年9月10日生まれの27歳です。24年からイングランドのプレミアリーグ、リーズ・ユナイテッドに所属しています。

今大会では、攻守の要として期待されています。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）