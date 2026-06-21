あべのハルカスで、ディズニー×「東京ばな奈」ポップアップ！ 『ベイマックス』のグッズや新作スイーツが登場
「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」のポップアップストアが、6月24日（水）〜7月7日（火）の期間、大阪・大阪市にあるあべのハルカス近鉄本店 タワー館 2階イベントスペースで開催される。
【写真】ベイマックスのグッズも登場！ 便利なエコバッグなどラインナップ一覧
■キュートな新作スイーツを用意
今回開催されるのは、あべのハルカス近鉄本店で初登場となる「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」の新作スイーツが購入できる期間限定のポップアップストア。
新パッケージで用意される「ベイマックス／アップルケーキ」は、ジューシーなりんごジャムとミルククリームを柔らかなふかふかスポンジで優しく包み込んだ一口サイズのケーキで、8個入ボックスにはぷくぷくツルンとかわいいベイマックスのシールが付いてくる。
また、ベイマックスをモチーフにしたグッズが登場。表裏で異なるデザインが楽しめる「エコバッグ」や、全長約120cmの大判「バスタオル」、これからの季節に大活躍の「ステンレスタンブラー」など、ファン必見のアイテムが並ぶ。
さらに、チップ＆デールとクラリスのパッケージがキュートな「チップ＆デール／バニラチョコレートサンド」も用意。バニラアイスのような香り溢れるホワイトショコラをチョコナッツ生地にサンドした、夏にぴったりなデザートサンドとなっている。
【写真】ベイマックスのグッズも登場！ 便利なエコバッグなどラインナップ一覧
■キュートな新作スイーツを用意
今回開催されるのは、あべのハルカス近鉄本店で初登場となる「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」の新作スイーツが購入できる期間限定のポップアップストア。
また、ベイマックスをモチーフにしたグッズが登場。表裏で異なるデザインが楽しめる「エコバッグ」や、全長約120cmの大判「バスタオル」、これからの季節に大活躍の「ステンレスタンブラー」など、ファン必見のアイテムが並ぶ。
さらに、チップ＆デールとクラリスのパッケージがキュートな「チップ＆デール／バニラチョコレートサンド」も用意。バニラアイスのような香り溢れるホワイトショコラをチョコナッツ生地にサンドした、夏にぴったりなデザートサンドとなっている。