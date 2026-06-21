結婚後に予想外の時期に妊娠が発覚!?出産でキャリアを断念＆壮絶な育児の始まり【著者に聞いた】
【漫画を読む】妊娠の発覚に驚く女性だが…!?
まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の31〜36話までをお届けするとともに、作者に主人公の母親の育児などについても話を聞いた。
暫くは仕事一筋だと思っていたが、りょうすけと出会って結婚してから妊娠が発覚。数日前に現在の店長からあいかさんが次の店長候補だという話を聞いたばかりで、出産をすると店長になることは難しくなってしまう。
りょうすけに妊娠したことを報告すると、「本当に!?俺父親になるの!?」とうれしそうに言って抱きしめてくれた。りょうすけの会社に育休制度はないが、「できることは全部するよ…！」などと言ってくれて、育児に協力的な姿勢を見せてくれた。
その後無事に出産したが、息子のはると君は繊細な子だった。背中スイッチが高機能すぎて、ベビーベッドに寝かせようとするとすぐに泣き始めてしまう。
また哺乳瓶は受け付けず、あいかさん以外は授乳できなかった。育児をしていくうちに、次第にりょうすけとの距離もでき始めていったのであった。
――はると君は産まれたときから繊細な子で、想像以上に大変な育児があいかさんの負担になっていたと思いますか？
育児に想像通りや予定通りはないと思います。あいかも大変な思いはたくさんしたと思います。ただ、それを「負担」と呼ぶのかどうかは、人によって受け取り方が違うのかもしれません。
――あいかさんはもし出産しなければ、店長の推薦を引き受けていたのでしょうか？
作者としては「こうだった」と決めていません。出産しなかった世界のあいかがどう選んだのかは、私にもわからないです。
果たして、育児を通して音喜多さん一家はどうなるのだろうか…!?まえだ永吉さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある方はこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
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