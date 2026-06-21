【知ってる?】夏ディズニーに必携！パークで売っている「日焼け止め」はSPF50+ PA++++の本格仕様！
東京ディズニーリゾートは、ミッキー&フレンズの夏らしいデザインのグッズを、2026年6月11日（木）に発売。
おでかけグッズをご紹介します。
猛暑に欠かせない水分補給グッズ
暑い夏に体を守るために欠かせないのが水分補給です。
ディズニーの可愛いデザインで、楽しく水分補給ができるグッズが登場します。
ステンレスボトルは、ビーチで楽しむミッキーたちをいっぱいにデザイン。
背景にはシンデレラ城も見えて、パーク感のあるデザインです。
ペットボトルを持ち歩けるボトルホルダーも登場。
サングラスをつけたミッキーとミニーがキュートなボトルホルダーは、カラビナ付き。
バッグなどにペットボトルを下げられます。
SPF50+ PA++++ 本格日焼け止め
日焼け止めも登場。
ミッキーとミニーのデザインで、可愛く持ち歩けます。
「はじけるソーダの香り」で、夏らしさいっぱい。
SPF50+ PA++++で機能面もバッチリ!
東京ディズニーリゾートに日焼け止めを忘れて来てしまった時でも安心のグッズです。
※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。