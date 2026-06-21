東京ディズニーリゾートは、ミッキー&フレンズの夏らしいデザインのグッズを、2026年6月11日（木）に発売。

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おでかけグッズをご紹介します。

猛暑に欠かせない水分補給グッズ

暑い夏に体を守るために欠かせないのが水分補給です。

ディズニーの可愛いデザインで、楽しく水分補給ができるグッズが登場します。

ステンレスボトルは、ビーチで楽しむミッキーたちをいっぱいにデザイン。

背景にはシンデレラ城も見えて、パーク感のあるデザインです。

ペットボトルを持ち歩けるボトルホルダーも登場。

サングラスをつけたミッキーとミニーがキュートなボトルホルダーは、カラビナ付き。

バッグなどにペットボトルを下げられます。

SPF50+ PA++++ 本格日焼け止め

日焼け止めも登場。

ミッキーとミニーのデザインで、可愛く持ち歩けます。

「はじけるソーダの香り」で、夏らしさいっぱい。

SPF50+ PA++++で機能面もバッチリ!

東京ディズニーリゾートに日焼け止めを忘れて来てしまった時でも安心のグッズです。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。