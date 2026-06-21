今回は、夫に娘を預けたら、とんでもないことが起きたエピソードを紹介します。

まさかこんなことになるとは…

「私は夫と3歳の娘と暮らしていますが、最近夫がやたら大学時代の女友達と会っているのがかなり嫌です。夫は『ただの友達だから、心配するなよ』と言うのですが、結婚しているのに、ただの女友達とそんな頻繁に会うのっておかしいですよね。

そんなある日、夫に『たまには息抜きしてきなよ？』と言われ、夫が娘の面倒を見てくれることになったので、私はその言葉に甘えてひとりで買い物したり、美容室に行ったりしたんです。

そして帰宅すると、夫と娘もその少し後に帰宅しました。夫に『息抜きさせてくれてありがとう』と言おうとしたのですが、娘が『今日はパパとお姉さんと遊園地に行ったよ』と言ってきたんです。私に息抜きしてきたらと言ったのは、女友達とデートするためだったのかと思ったら、怒りと涙が止まりませんでした」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2026年2月）

▽ 夫は「どうせなら女友達も一緒の方が、娘も楽しいだろうと思ったから」と言い訳してきたそうです。ありえませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。