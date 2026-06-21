【トラブル】愛犬を屋外で待たせたくない…だからって抱っこ紐で入店!?愛犬家の気持ちと店側のルールがぶつかるトラブル【作者に聞く】
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犬と一緒に散歩している最中、ちょっとスーパーやコンビニに立ち寄りたくなることは少なくない。しかし、愛犬を外につないだり車内で待たせたりすることに不安を感じる飼い主もいるだろう。今回は、狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」から、「補助犬以外入店NG」のエピソードを紹介する。
作中に登場するのは、小型犬を抱っこひもに入れて来店したお客さん。「この子はいい子だから大丈夫」と話すものの、食品を扱う店舗では補助犬を除き動物の入店は認められていない。
狸谷さんによると、以前この件で注意を受けたお客さんから「そんなに言うんだったら入り口にもう少しわかりやすく張り紙しなさいよ！」と強い口調で言われたことがあったという。その後、注意喚起のPOPを見やすく改善したところ、同様のケースは減ったそうだ。
■抱っこやバッグの中でも入店できない理由
飼い主としては、犬を車内や店の外で待たせることに不安があり、一緒に連れて入りたいという気持ちがある。しかし、抱っこひもやキャリーバッグから出ない場合でも、食品を扱う店舗では衛生面への配慮が欠かせない。
犬の毛が飛散する可能性やにおいの問題に加え、犬アレルギーを持つ利用者への配慮も必要となる。そのため、「出さないから大丈夫」という判断だけでは入店を認められないのが現状だ。
■犬を待たせるリスクも存在する
一方で、店の外に犬をつないで待たせることにも危険がある。リードが外れて逃げてしまったり、吠えて周囲に迷惑をかけたりする可能性があるほか、盗難被害に遭うケースも考えられる。
さらに、これからの暑い季節は熱中症のリスクも高まる。犬と一緒に買い物を楽しみたい場合は、ペット同伴可能な施設や店舗を選ぶことが大切だろう。
■お互いに気持ちよく利用するために
愛犬を大切に思う気持ちは多くの飼い主に共通している。しかし、店舗には衛生管理や安全面から守らなければならないルールもある。だからこそ、利用者同士が気持ちよく過ごせるよう、店舗ごとの決まりを事前に確認することが大切なのかもしれない。
なお、「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」のLINEスタンプ第2弾も配信中とのこと。狸谷さんは「文字なしのリアクションスタンプなので、何かと使いやすいと思います。第2弾も、ぜひよろしくお願いします」とコメントしている。
■取材協力：狸谷(＠akatsuki405)
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