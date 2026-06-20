身近な食材でボリュームアップ！休日ごはんの救世主「焼きそば」アレンジ3品
【画像を見る】身近な食材で味付け簡単＆スピード調理！「ちくわとレタスの塩昆布焼きそば」
いつもの焼きそばも、アレンジ次第でガラっと印象が変わり、食卓がぐっと新鮮に。ボリューム満点の一皿は食べ盛りのお子さんにもぴったりです。身近な食材で手軽に作れる、バリエーション豊かな焼きそばレシピをご紹介します。
■ちくわとレタスの塩昆布焼きそば
おなじみ食材でパパッと完成。ちくわと塩昆布のうまみで味つけも簡単！
【材料・2人分】
焼きそば用麺…2玉
ちくわ…２本
えのき…1袋（100g）
レタス…6枚
塩昆布…20g
ごま油 塩
【作り方】
1．ちくわは1cm幅の斜め切りにする。えのきは長さを半分に切ってほぐす。レタスは食べやすい大きさにちぎる。
2．フライパンにごま油大さじ1/2を中火で熱し、ちくわ、えのきを炒める。えのきがしんなりしたら、焼きそば用麺を加え、水大さじ3を回し入れてほぐしながら約2分炒める。レタス、塩昆布、塩少々を加えて炒め合わせる。
（1人分390kcal／塩分3.3g、レシピ考案／新谷友里江）
■洋風オムそば
ケチャップを加えて洋風に。卵の中にはコクうま焼きそば♪
【材料・2人分】
焼きそば用麺…2玉
豚バラ薄切り肉…80g
溶き卵…3個分
ピーマン…2個
玉ねぎ…1/4個
マッシュルーム…4個
削りがつお、青のり…各適量
■ソース＜混ぜる＞
トマトケチャップ…大さじ4
中濃ソース…大さじ3
こしょう サラダ油 酒 塩 マヨネーズ
【作り方】
1．焼きそば用麺は袋の上からよくもんでほぐす。ピーマンは5mm厚さの輪切りにする。玉ねぎ、マッシュルームは縦薄切りにする。豚肉は長さを3等分に切り、こしょう少々をふる。
2．薄焼き卵を作る。フライパンに油少々をペーパータオルで薄くぬって火にかけ、溶き卵の半量を流し入れ、全体に広げる。固まったら上下を返し、さっと焼いて取り出す。同様にしてもう1枚作る。
3．フライパンに油大さじ1を足し、強火で熱して麺を入れ、酒大さじ2をふってほぐしながら炒める。油がまわったらいったん取り出す。
4．フライパンに豚肉を入れて強火で熱し、肉の色が変わるまで炒める。玉ねぎを加えて炒め、油がまわったらピーマン、マッシュルームを加えて炒め合わせる。野菜がしんなりしたら3を戻し入れ、塩、こしょう各少々をふる。ソースの半量を加え、全体にからめる。
5．器に4をラグビーボール形に等分に盛って2を1枚ずつのせ、ゴムべらで縁を麺の下に折り込み、形を整える。残りのソースをかけてマヨネーズ適量を線状に絞り、削りがつお、青のりをふる。
（1人分762kcal／塩分3.6g、レシピ考案／コウケンテツ）
■海鮮かた焼きそば
こうばしく揚げ焼きにした麺に、とろ〜り海鮮あんをかけて
【材料・2人分】
焼きそば用麺…2玉
するめいかの胴…1/2ぱい分
むきえび…10尾
チンゲンサイ…1株
しいたけ…2枚
にんにくのみじん切り…1片分
しょうがのみじん切り…1かけ分
■煮汁＜混ぜる＞
酒…大さじ3
オイスターソース…小さじ1
砂糖、塩…各小さじ1/2
水…2カップ
■水溶き片栗粉
片栗粉…大さじ1
水…大さじ2
塩 こしょう サラダ油
【作り方】
1．焼きそば用麺は袋の上からよくもんでほぐす。チンゲンサイは2〜3cm長さに切って、葉と軸に分ける。しいたけは軸を除き、四つ切りにする。いかは1cm幅の輪切りにし、えびと合わせて塩、こしょう各少々をふる。
2．フライパンに油大さじ4〜5を強火で熱し、麺を広げて入れ、揚げ焼きにする。途中で上下を返し、両面がきつね色になったら取り出して4〜5つに割り、器に盛る。
3． フライパンをきれいにして油大さじ1を強火で熱し、にんにく、しょうがをさっと炒める。えび、いか、しいたけ、チンゲンサイの軸を加えて炒め、油がまわったら煮汁を加えて約3分煮る。チンゲンサイの葉を加えてさっと煮て、水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつけ、2にかける。
（1人分707kcal／塩分3.6g、レシピ考案／コウケンテツ ）
＊ ＊ ＊
味がなじみやすい焼きそば麺は、アレンジ自在なのが魅力。和・洋・中と幅広い味わいが楽しめるので、飽きずに楽しめます。満足感のある一皿を休日ランチにいかがでしょうか。
レシピ考案／新谷友里江 コウケンテツ 撮影／邑口京一郎 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝畠山麻美