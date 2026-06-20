『makimaki』のmaguro Box｜真野知子の「おいしいギフト」

ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『makimaki』のmaguro Boxです。

細巻き4本分が入った「maguro Box」（5500円）。右上から時計回りに、中とろ鉄火、とろたく、ネギトロ、赤身鉄火。好みのものをアラカルトで選べる日替わりの細巻きは、1本660円〜。2本（1本6カット）から注文可能。梅ながいも、イカ明太、エビマヨパクチーなどユニークでバラエティ豊かなラインナップ。Boxには、ガリ、醤油、わさび、トレイが付属。底には保冷剤もセットされているので暑い日の持ち歩きも安心。

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今回は、麻布十番にオープンしたテイクアウトの細巻き専門店です。その名も『makimaki』！

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断面がキラキラしてテンションが上がります！

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麻布十番にある鮨の名店『鮨 めい乃』の店主・幸後綿衣（こうご・めい）氏が選ぶ食材で作られる巻き寿司が購入できるんです。

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上質なお寿司をもっと気軽に、いろんな方に楽しんでいただきたいという思いから生まれたそうですね。

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そうなの。だから、お店に並ぶ細巻きの種類は日替わりで常時10種類以上とたくさんあるのもうれしいポイント。そして、ご紹介するこちらは、セットメニューのひとつ「maguro Box」。豊洲市場の「やま幸」が扱う国産本まぐろを使用していて、4つの異なるまぐろの味わいが楽しめるボックスです。

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どの種類もネタがギュッと詰まっていて、多幸感がすごいです…！

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溶けるように柔らかい肉質の赤身鉄火、たっぷり乗った脂の甘みを感じられる中とろ鉄火に、白ネギのシャキシャキ食感が印象的なネギトロ。そして、刻み沢庵の軽快な食感と大葉の風味が爽やかに効いたとろたく。どれも味わい深いでしょ。

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パッケージも、細巻きの断面シルエットのような円形がモダン。気の利いた差し入れになりそうです。

SHOP DATA

makimaki

東京都港区麻布十番2-19-1オフィスエイトビル1F 問い合わせ なし 営業時間 11:00〜20:00 休みは公式Instagramを要確認 @maki_maki_tokyo

真野知子

まの・ともこ ギフトコンシェルジュ。手土産など日常的なギフトからハレの日まで多彩なシーンに合わせたギフトをセレクト。

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1人用サイズもあるので、ランチタイムにもぴったりです。自分へのご褒美に！