梅雨の時期こそ！プロが実践する「浴室の掃除」と「カビ予防」テクニック
【画像で見る】カビ対策のポイント！浴室を出る前にやっておきたいこと
雨や曇りの日が多く、湿度も高い梅雨の時期が到来。一年の中でも、特に家の中のカビやニオイが気になりますよね。そこで『レタスクラブ』の読者に、この季節、どんなことに困っているかアンケートを実施。家事のプロがそのリアルなお悩みを解決します！ 今回は、カビが気になる場所第1位の「浴室」のお悩みと掃除テクニックをご紹介します。
教えてくれたのは▷CaSy 西村正子さん
家事支援サービス「CaSy」の家事代行スタッフの中から選び抜かれた精鋭メンバー「TEAM BLACKS」として活躍中。ビル清掃の経験と豊富な知識を生かし、お客様の要望に沿った臨機応変で丁寧なサービスに定評がある。掃除アイテムや部屋の整理などのアドバイスも得意。
■カビは「温度」「水分」「汚れ」が揃って初めて発生する！
「カビは常に空気中を浮遊しています。室内のどこかに付着したカビは20〜30℃くらいの温度で活動が最も盛んになり、水分と汚れを栄養源として繁殖していきます。梅雨の時期にカビが気になるのは、温度、水分、汚れの３つの条件が揃いやすく、目に見える状態まで成長してしまっているからなんです」と西村さん。掃除をしてもすぐ生えてきてしまうのは、カビが発生しやすい条件が常に揃い、繁殖を繰り返しているのが原因だといいます。
■汚れをためず、換気で水分を乾かす
「カビを発生させないためには、３つの条件のうち、どれかを減らせばOK。梅雨の時期はどうしても気温や湿度が高くなるのは避けられないので、水分と汚れを少なくすれば、カビは目に見えてなくなります。できれば梅雨に入る前に、カビが気になる場所の汚れはしっかりと取り除いておき、水分がたまりやすい場所は拭き取ったり、換気や除湿をしたりして、湿度を低くすると効果的です。一度、徹底的にカビを取り除いてしまえば、あとは汚れをためない、水分を減らすことを意識しておくだけ。梅雨のカビ掃除がグッとラクになりますよ」
カビの発生の原因を減らしつつ、より手軽に掃除と予防ができるテクニックを西村さんが教えてくれました。
■カビが気になる第１位！「浴室」
読者アンケートで最も声が多く上がったのが、浴室のカビ。あらゆるおうちの浴室のカビと戦ってきた西村さんが、どんなときでも徹底して行なっている掃除テクニックがこちら！
■Q．カビが生えにくくなる掃除方法を教えて！
A．カビの原因となる汚れと水分をため込まないこと
しっかり掃除したつもりでも、気がつくとすぐ生えてくるとの声が多数。「浴室は、家の中で最もカビが好む温度、水分、汚れが揃う場所です。だからこそ浴室を使うたびに、汚れを流して水分を取っておくだけで、カビが生えてくる回数は減らせるので、ぜひ毎日実践してみてください」
浴室全体にシャワーをかけて泡を流す
「シャンプーの泡や皮脂などは、特に腰から下の壁や床につきやすいので、浴室を出る前にしっかり流して。カビは50℃で死滅するので、高めの温度が◎」
気になるところにカビ取り剤をかけて3〜5分置く
「使うたびにシャワーで汚れを流しておけば、カビ取り剤での掃除は週1程度で大丈夫。気になるところにかけて3〜5分置くだけで、カビは死滅します」
カビ取り剤をシャワーで流して換気扇を回す
「汚れを落としたら、次に大事なのが浴室内の温度を下げること。浴室を使ったあとは、しばらく換気扇を回しておくことで、温度を下げることができます」
水がたまりやすいところはクロスで拭く
「鏡の縁や、浴槽と壁の間のパッキン部分、ドアのレール部分など、水がたまりやすい場所も注意。換気や乾燥だけでなくクロスで拭いておくとなおよし」
■Q．カビ取り剤を吹きつけたあとたれてしまっても効果はあるの？
A．しっかりかけておけば薬剤は効いているので大丈夫！
壁などに吹きつけたカビ取り剤がたれるのが気になるという人も。「汚れを包み込むようにカビ取り剤をしっかりかけること。泡タイプは泡が消えてたれても、効果はあります。それでも気になるなら、ペーパータオルやティッシュの上から吹きつけて張りつけてもいいですね」
■Q．パッキン部分のカビがなかなか取れません…
A．色素が沈着している可能性あり。汚れを流して水分を取っておくだけでOK
ゴムパッキンなどについた黒カビは、菌が死滅してもその色素が残ってしまう場合が。「長年使っている浴室であれば、その色素はカビ取り剤では取れません。菌自体は除去できているので、汚れを流して水分を取っておくだけで充分。気になる場合は、パッキンを交換して」
■Q．掃除のあと、できるだけキレイを長続きさせる方法はある？
A．くん煙タイプの防カビ剤がおすすめ！
忙しくてこまめに掃除できないという人に。「目に見えるカビを落としても、浴室内には目に見えないカビの原因菌が残っている可能性大。これを除去するのに役立つのが、くん煙タイプの防カビ剤。定期的に使うことで、2カ月はカビの発生を抑えてくれます」
おすすめはこれ！
ルックプラス おふろの防カビくん煙剤／ライオン
除菌成分「銀イオン（Ag）」の煙を浴室の隅々まで届けて、黒カビの原因菌を除去。2カ月に1回、使い続けることでキレイをキープ。フローラルの香り 1個 ￥710前後（編集部調べ）
■Q．浴室のカビによく効くカビ取り剤が知りたい！
A．「浴室専用」のものを選んで
「浴室専用であれば、ドラッグストアやスーパーなどで手軽に買えるもので大丈夫。ただ商品によって含まれている次亜塩素酸ナトリウムの濃度が違うので、注目してみるといいかもしれません」。ちなみに、西村さんのおすすめはカビキラー。
おすすめはこれ！
カビキラー／ジョンソン
独自の「強力浸透成分」配合で、カビの根の奥の奥まで強力に浸透。ゴムパッキンの黒カビまですっきり落とします。従来よりも泡がたれにくい密着泡処方。400g ￥337（編集部調べ）
■よりカビを増やさないポイント
浴槽の湯を沸かし直す場合は、入浴するときまでふたを閉めておくこと
入浴後、お湯をそのままにすると、湯気で浴室内の高温多湿の環境が続き、湯船の皮脂汚れもカビの原因に。「毎日湯を入れ替えて洗うのがベストですが、沸かし直す場合は、風呂のふたを必ず閉めておきましょう。掃除の際は風呂のふたも忘れずに」
カビが取れないからといって、こすり過ぎはNG！
浴室掃除は基本的に、普通のスポンジでOK。「角が丸くないスポンジなら、細かいところを角でこすれます。すき間には目地ブラシもおすすめ。ただし、カビが取れないからといってこすり過ぎると材質が傷つき、そこに汚れがたまってカビになるので注意して」
※カビ取り剤や漂白剤は、塩素系のものと酸性タイプのものを混ぜたり、同時に使用したりしないでください。有毒ガスが発生するため、危険です。また、必ず換気をして、マスクやゴム手袋を着用しましょう。
※商品の使用上の注意を読み、使用する箇所の材質を確認したうえで、使用してください。
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まずは、毎日の汚れを、高めの温度のシャワーでしっかり流して乾かすことを念頭に！できたら、梅雨前に一度気になる部分はリセットしておきたいですね！
撮影／三佐和隆士 イラスト／島内美和子
文＝徳永陽子