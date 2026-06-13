「カーリング・日本選手権」（１３日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子準決勝が行われた。２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、北海道銀行に６−１０で敗れ、２年連続の日本一は届かなかった。スキップ吉村紗也香（３４）は今後へ「少しお休みできたら」としつつ、去就については「今この場では明確に応えられないのが正直なところ」と話すにとどめた。

優勝した昨年２月の日本選手権（横浜）から、９月の五輪日本代表候補決定戦（北海道・稚内）、同１２月の五輪最終予選（カナダ）、今年２月のミラノ・コルティナ五輪、そして今回に日本選手権（横浜）と、１年以上に及ぶ過酷な五輪シーズンが終了した。吉村は「長かったですね」と苦笑いで率直な感想を漏らしつつ、「五輪の公式練習でアイスに立った瞬間が一番感極まった」と、学生時代から数えて５度目の挑戦で初出場をつかんだ五輪を今季のハイライトに上げた。

フォルティウスのチームとしては４年後に向けて始動し、今大会では五輪でリザーブだった小林未奈をリード、サード、スキップと多くのポジションで起用した。吉村は自身の去就はにごしつつも、小林を「頼もしい選手」と評価。「来季はそれぞれが次に向かってスタートできれば」と語った。