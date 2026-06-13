「ホワイトソックス８-２ドジャース」（１２日、シカゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は、前日に左膝の炎症で途中交代となったこともあり、スタメンを外れ、出場機会はなかった。この日はチームよりも遅れて球場入り。試合中にはベンチで、負傷者リスト（ＩＬ）入りし、同じくベンチにいるホワイトソックス・村上宗隆内野手と、ジェスチャーでやりとりし、笑顔を見せる場面がみられた。

球場入りの際は、大きな黒いバッグを左肩に、右手にはジェラルミンケースを手に、グランドを歩き、ベンチに入っていく姿がＮＨＫの中継でも映った。

襟の部分が白い、ピンストライプのネイビー（濃紺）のシックなポロシャツに黒いズボン、白いスニーカー。シャツはＢＯＳＳと大谷翔平コラボの限定コレクションのもので、胸にＳＯのロゴが入っている。２０２４年４月に発表したコレクションで、大谷がこのポロシャツと同じデザインのジャケット（ジャンパー）を着用していた。

ＳＮＳ上でも「このＢＯＳＳの服を広告以外のプラベで着てるの初めて見た気がするし、小さい顔が更に小さく見える異次元」「今日もカッコいいですね！オフの服装もすごく素敵」「何着てもかっこいいな」「球場入りの雰囲気だけでワクワク」などの日米ファンの声があがっていた。