「陸上・日本選手権」（１３日、パロマ瑞穂スタジアム）

女子８００メートル決勝が行われ、日本記録保持者の日本記録保持者の久保凛（１８）＝積水化学＝は２分１秒５４でアジア大会派遣設定記録２分１秒６７を突破し、３連覇を飾った。アジア大会代表に内定した。

最初の１周は３番手につけて先頭をうかがうと、残り半周で２番手に浮上。先頭の塩見を追って残り１００メートルで並びかけて、ゴール目前で交わしきった。

優勝インタビューでは「ここにくるまですごい不安な気持ちが大きくて。うまくいかなかったこともたくさんありましたし。心が折れそうだったけど、立て直せた。３連覇とアジアも決められて、すごくうれしい気持ちです」と、涙。「いいレースができた。ここまで戻ってこられたことにホッとしているので、次にもっと頑張りたい。今回のレースを大事にして次に繋げたい。日本開催のアジア大会でもっとレベルアップしたい」と、うなずいた。

予選後には「ラスト１００で全然足が動かなくてマジかって。ちょっとな、という走り」と首を捻っていた久保。「ハイレベルな戦いになると思うんですけど、勝ちきってアジア大会を決められるようにしたい。しっかり３連覇して、笑顔で終われたらと思います」。いとこのサッカー日本代表・久保建英が挑むＷ杯も日本時間１５日に初戦オランダ戦を迎える中で「Ｗ杯なんですけど、日本選手権も盛り上がってるのでちょっと見てもらえたら」と陸上をアピールしつつ「４年に１回の特別な大会で楽しみ。自分も頑張らないといけないので応援しつつ頑張りたい」と、エールを送っていた。