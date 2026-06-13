「カーリング・日本選手権」（１３日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子準決勝が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは６−１０で北海道銀行に敗れた。前回大会の決勝で勝利した相手にリベンジを許し、２年連続の日本一は届かなかった。

北海道銀行が２点を奪えば、フォルティウスが２点を取り返す。細かいミスは好ショットでカバーし、序盤から一進一退の攻防が続いた。

４−５のフォルティウスの１点ビハインドで後半に突入したが、第７エンドに一気に暗転。スキップ吉村紗也香のショットが乱れて相手に好機を与え、２点を献上した。第４エンドにも同じミスが生じており、アイスの読みに苦戦。第８エンドには２点スチールを許してさらに差を広げられ、最後は第９エンド終了時点でコンシード（負けを認めること）した。

試合後、吉村は「中盤リードを許した展開から１点差まで追いついたけど、後半複数得点取れそうなところで私のショットが決まらなくて、チャンスをものにできなかった。ウエート、曲がり具合がかみ合わなかった。悔しい結果になった」と、語った。

１次リーグ敗退と悔しさを味わったミラノ・コルティナ五輪のリベンジを誓った舞台だった。五輪から帰国後は約１カ月の休息を取り、「メンタル的にも体力的にも少しオフをはさんで、リフレッシュができた」と４月からチーム練習を再開。今回の日本選手権に向けては「もう一回、フォルティウスとして強い姿を見てもらいたい」と意気込んでいたが、若手中心の北海道銀行に１次リーグに続いて敗れた。