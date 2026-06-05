川崎競馬は6月4日、新CM「SCOOP！関東オークス篇」および「SCOOP！川崎スパーキングスプリント篇」を公開した。あわせて、俳優の要潤が2026年度の川崎競馬公式アンバサダーに就任したことも発表された。

新CMは「SCOOP！競馬は、ここから面白くなる。」をコンセプトに展開。川崎競馬の名物である“KAWASAKIカーブ”や、クリスマス・正月開催など独自のレース文化を持つ川崎競馬を、“いつもSCOOPが生まれる場所”と位置づけた新たなコミュニケーション施策となっている。

CMでは、要が「川崎競馬の真相を追う潜入記者」に扮し、レースに隠された数々のニュースを追いかける。関東オークスや川崎スパーキングスプリントなどを題材に、まるでドラマのような世界観で川崎競馬の魅力を表現している。

撮影は川崎競馬場内で行われ、今後1年間を通じてシリーズ展開を予定。場内のさまざまなスポットを舞台にストーリーが展開されるほか、場内ポスターや装飾なども「SCOOP！競馬は、ここから面白くなる。」のコンセプトで順次展開される。

アンバサダーに就任した要は、「この度川崎競馬のアンバサダーに就任させて頂きました。CM撮影では競馬場の様々な場所に足を運びました」とコメント。さらに「特に競馬場中央の広場に立った時、迫力のある風景に思わず息を飲みました。そんな様々な川崎競馬をSCOOP！した魅力的な作品になっておりますので、ぜひお楽しみに」と見どころを語った。

テレビCMは6月の「関東オークス篇」を皮切りに、7月の「スパーキングレディーカップ篇」、12月の「全日本2歳優駿篇」、2027年1月の「川崎マイラーズ篇」、3月の「川崎記念篇」を放映予定。WEB向けにも「川崎スパーキングスプリント篇」や「ロジータ記念篇」、「ホワイトクリスマス篇」などを公開し、年間を通じて川崎競馬の魅力を発信していく。