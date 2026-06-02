「瓦ソバ PIN」は、名古屋・丸の内エリアで20年以上親しまれている山口県の郷土料理と地酒を楽しめる居酒屋です。愛知と山口をつなぐ交流の場として、毎月県人会も開かれています。



山口県出身の代表が、地元から食材を取り寄せているため、本場の郷土料理を味わえるのが魅力です。



名物は「瓦そば」。熱した瓦の上で茶そばを焼いて味わう山口の郷土料理で、錦糸卵とネギをのせ、お好みで野菜や天ぷら、うなぎなどを追加トッピングすることもできます。





熱々の瓦の上で茶そばの香りが立ち上り、表面はパリッと香ばしく、中はモチモチ食感。焼くことで生まれる香ばしさが、独特のおいしさを引き出しています。つけだれは、温・冷を選べる「そばつゆ」と、オリジナルの「ゴマだれ」の2種類。そばつゆには、山口県から取り寄せた醤油を使った自家製だれが使われています。瓦の遠赤外線効果を生かした料理はほかにもあり、その日のおすすめの肉・魚・野菜を盛り合わせた「瓦焼き」や、山口県産ブランド鶏を使った「長州鶏の塩焼き」なども人気です。外はパリッと、中はふっくら仕上がるのが特徴で、ここならではの味を楽しめます。そのほかにも、刺身や旬の食材を使ったサラダ、天ぷら、揚げ物など、季節感のあるメニューが豊富に揃い、訪れるたびに新しい味に出会えます。ドリンクは、「獺祭」をはじめとした山口の地酒を中心に、新酒やにごり酒など常時6種類以上を季節ごとに入れ替えています。さらに、クラフトビール、焼酎、ハイボールなども充実していて、料理に合わせて楽しめます。ランチタイムには、名物の「瓦そば」のほか、うどん・そば、定食、天ぷら丼、日替わりメニューなどを用意。毎日通っても飽きない工夫がされていて、近隣で働く人たちを中心に支持されています。＜ランチメニュー＞【日替わりメニュー】【唐揚げ定食】【ざるそば定食】（各1100円）【瓦そば】（1200円）【天ぷら定食】【天ぷら丼】（各1200円） など＜メニュー＞【フグの一夜干し】【長州鶏の塩焼き】【フグの唐揚げ】【橋本商店のねり天】（各800円）【下関名産 板わさ】（600円）【ふぐの旨さが活きる フグのタタキ】（1200円）【瓦焼き（焼き物盛り合わせ）】（5品1400円／10品2600円）【刺身】（800円）【そば定食】（1150円） など※2026年2月24日時点の情報です