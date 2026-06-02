ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】台風6号接近受けて豊島区教育委員会があすの区立小中幼稚園… 【速報】台風6号接近受けて豊島区教育委員会があすの区立小中幼稚園の休校・休園を決定 【速報】台風6号接近受けて豊島区教育委員会があすの区立小中幼稚園の休校・休園を決定 2026年6月2日 14時4分 FNNプライムオンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 台風6号があす関東地方に接近するとの予報を受けて、東京都の豊島区教育委員会は2日午後、「激しい雨や暴風の恐れがある」として、区立小学校・中学校・幼稚園について、あす休校・休園にすることを決めた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【台風情報】台風6号の今後の進路予想 西日本から東日本に3日にかけて暴風域を伴ったまま接近するおそれ 走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込み 線状降水帯が発生のおそれも 【台風6号】東海道新幹線は計画運休を“実施せず” 一方で6月3日の始発から一部の時間帯や区間で急な運転見合わせや行先の変更などが発生する可能性 JR東海が発表 【台風情報】気象庁が台風6号「全般気象解説情報」発表 あす東日本太平洋側に接近 九州南部と四国は線状降水帯発生の可能性