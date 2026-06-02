【速報】台風6号接近受けて豊島区教育委員会があすの区立小中幼稚園の休校・休園を決定

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台風6号があす関東地方に接近するとの予報を受けて、東京都の豊島区教育委員会は2日午後、「激しい雨や暴風の恐れがある」として、区立小学校・中学校・幼稚園について、あす休校・休園にすることを決めた。