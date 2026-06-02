信用や制度に依存しない〈金の真価〉…「金（ゴールド）」は“増やす投資”ではないと語るワケ【40代でFIREした元公務員が解説】

世界的なインフレや地政学リスクなど、予測困難な事態が続く現代。「これまで頑張って築いた資産をどう守るか」は、現役世代にとって切実な課題です。著者は、未来の予期せぬ危機によって自分の人生を破壊させない防衛策として、「金（ゴールド）」で保有することを推奨しています。本記事では、生方 正氏の著書『副業禁止の会社員、公務員でもできるFIRE入門 節約、ポイ活からでも資産1億円を築く方法』（WAVE出版）より一部を抜粋・再編集し、「金の現物保有」の真価について解説します。

「金の保有」が資産を守るための防衛策となるワケ

金、ゴールドの現物を持つ目的は、利益を狙うことではありません。それは増やすための投資ではなく、失わないための防衛の投資です。私はこの考えに基き、資産の一部を金の現物として保有してきました。

私が初めて金を購入したのは2008年。当時の価格は、1グラム2,400円台と、今から見れば、信じられないほど安い水準でした。しかし、購入の理由は値上がりを期待した投資判断ではありません。目的はただ1つ。「何が起きても、すべてを失わない状態を作る」ことでした。

このとき私は、毎月積み立てる純金積立ではなく、まとまった量の延べ板を購入しました。ここには2つの理由があります。まず、「運用目的でなく保険として、手元に置きたかった」からです。そしてもう1つは、「手数料を抑える」ためです。

積立型の商品は購入には便利ですが、長期で見るとコストが積み上がります。資産防衛が目的であるなら、最初から現物を持つ方が合理的です。保険は、必要になってから加入するものではありません。必要になる前に、防衛のために加入しておくものです。

私の金の現物購入も、自分の資産にほんの小さな保険をかけたにすぎません。スイスのプライベートバンカーの間では、「資産の10％を金で保有する」考えが一般的と言われています。

その理由は極めてシンプルです。株式は、市場参加者の評価と企業活動という「期待」に依存します。不動産は、法制度・税制・人口動態といった社会構造に縛られます。預金は、国家と通貨制度への信用が前提です。つまり、どの資産も何らかの制度や信用の上に成り立っているのです。

「人生が壊れない状態を作る」…制度や信用に依存しない〈金の真価〉

一方、金の現物は違います。特定の国家や制度、発行主体の信用に依存しません。金は何千年もの間、国境を越える決済手段として使われてきた「価値そのものの基準」です。国が変わり、制度が変わっても、金は国際市場において「普遍的資産」として取り引きされます。

この普遍性こそが、金の本質です。結果として、金価格は大きく上昇しました。守るために持った資産が、10倍になったのです。

しかし、それは単なる副産物にすぎません。重要なのは、価格ではありません。人生が壊れない状態を作れているかどうか、なのです。

金は利子や配当を生みません。盗難に遭えば、誰も補償してくれない資産です。それでも私は、金の現物を保有し続けます。なぜなら、「何も起きなかった未来」ではなく、「起きてしまった未来」に備えることこそが、真の資産形成だと確信しているからです。

インフレを引き起こす原因の1つに、紙幣の過剰発行があります。日本も、金融緩和政策の影響で、大量の紙幣を発行しており、諸外国から日本経済の先行きを心配する声があがっていますが、日本は今なお、世界第5位の経済規模を持ち、対外純資産は世界第2位。私は、少なくとも、すぐに国家が崩壊するとは考えていません。

しかし、人口減少と国力低下という現実を前に、能天気ではいられません。だからこそ、想定外を想定し、冷静に備える。それが、成熟した大人に求められる資産戦略なのです。

結論

◆金は資産防衛の要。増やす前に守れ。

◆信用に賭けるな。現物を持て。

◆資産の一部を「人生の保険」として切り離せ。

生方 正

サービス創新研究所研究員／個人投資家