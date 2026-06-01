

濱家隆一、生田絵梨花

NHKの音楽番組「Venue101」が、NHK101スタジオを飛び出し、「Venue101 EXTRA」と題してNHKホールでの公開収録を6月27日に実施する。６月１日に第３弾出演アーティストとして超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）、B&ZAI、ME:Iの３組が発表された。

毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送で届けている音楽番組「Venue101」。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届けている。

101スタジオを飛び出し、「Venue101 EXTRA」と題して NHKホールでの公開収録を実施。第3弾出演アーティストは、超ときめき□宣伝部、B&ZAI、ME:Iの3組。

すでに出演を発表している アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、NCT WISH、NEXZ、FRUITS ZIPPER、Mega Shinnosuke、そして MC の濱家隆一、生田絵梨花とともに、アツいステージを繰り広げる。番組では、公開収録の観覧者を募集。観覧申込についての詳細は、NHKホームページのイベント・インフォメーションにて。申込締切は6月2日23時59分。※出演者発表は第3弾をもって終了

「Venue101 EXTRA」公開収録

【出演】 ※五十音順アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、NCT WISH、超ときめき□宣伝部、NEXZ、B&ZAI、FRUITS ZIPPER、ME:I、Mega Shinnosuke【司会】 濱家隆一（かまいたち）・生田絵梨花【公開収録予定】2026年6月27日（土）18時00分 開場 19時15分 開演 21時30分 終演予定ＮＨＫホール（東京都渋谷区神南 2-2-1）【観覧申込】NHKイベント・インフォメーション（https://nhk.jp/event）から＜申込締切＞6月2日（火）23時59分【放送予定】 未定 ※決まり次第、番組ホームページなどでお知らせ