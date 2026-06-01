ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私があなたたちの結婚式を段取りしてあげる」義姉の強気な発言に夫… 「私があなたたちの結婚式を段取りしてあげる」義姉の強気な発言に夫は無言!? 波乱の結婚式は想定外の結末へ？ 「私があなたたちの結婚式を段取りしてあげる」義姉の強気な発言に夫は無言!? 波乱の結婚式は想定外の結末へ？ 2026年6月1日 21時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 両親を亡くしている妻に向かって、あんな言葉をぶつけてくる義姉…さすがに言い過ぎでは、と思ってしまいますよね。それでも夫は義姉を強くたしなめることができず、妻は一人で抱え込んでいるような状況です。妻がついに「結婚するのが不安」と打ち明けたとき、夫はどんな反応を見せるのでしょうか…？>>【まんが】うちの子をリングガールにして！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】うちの子をリングガールにして！ 早朝カーンカーンと響く謎の音…産後の妻がキレた義母の非常識すぎる行動とは【私の新居に義母が先に暮らしていました 第4話】 逃亡生活！子ども連れで876円…行き着いた場所とは？【私が義妹と縁を切った理由 Vol.137】