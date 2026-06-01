HYが5月より3ヵ月連続で新曲を配信リリース中だ。その第2弾楽曲「チャチャチャチャンプルー」が本日6月1日より配信をスタート。これに伴って同曲ライブ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。

“沖縄サントリー”CMソングに起用されている「チャチャチャチャンプルー」は、新里英之(Vo&G)が書き下ろした楽曲だ。“沖縄にはいろんな人が住んでいて、いろんな形、愛が混ざって島ができている”ということを“沖縄料理のチャンプルーのようだ”と喩えており、みんなで一緒に楽しめるエネルギッシュなサウンドと軽快なリズムは、思わず口ずさんで体を動かしたくなる仕上がり。

この配信リリースを記念して、2026年3月に地元・沖縄で開催された音楽野外フェス＜HY SKY Fes 2026 & Special Night＞で披露した際のライブ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに特別公開された。曲中にも出てくる沖縄の掛け声“イーヤーサーサー”や、サビの前で観客と合わせる掛け声“チャチャチャチャンプルー』”がライブを盛り上げる。

また配信リリースと同時公開されたジャケットのイラストは、世界各国で活動するイラストレーターITOKiNが手掛けたもの。HYとは＜HY SKY Fes 2025 & 前夜祭＞のTシャツデザインなどで関わりがあり、今回の描き下ろしを依頼したという。“赤・青・黄の3色のみ”を使い”左手でイラストを描く”というこだわりをもつITOKiNは今作で、“君”という存在を中心に、楽器を演奏する人々、動物、謎の生き物、そして島までもが踊りだし、みんなが混ざりあって笑顔になる“チャンプルー”なイラストをジャケットにデザインした。

結成26年目を迎えたHYは、5月1日に“バルーンのまち 佐賀市”PRソング「with you」、6月1日に“沖縄サントリー”CMソング「チャチャチャチャンプルー」、7月1日に“ローソン沖縄”CMソング「blue heart」と、3ヶ月連続で新曲を配信リリース中だ。6月6日からは東京公演を皮切りに新里英之のソロツアーがスタートする。

「チャチャチャチャンプルー」

■新里英之ソロプロジェクト＜Hide’s Music Story 〜Chapter3〜＞

6月06日(土) 東京・渋谷Duo MUSIC EXCHANGE

6月07日(日) 宮城・誰も知らない劇場

6月14日(日) 福岡・福岡トヨタホール スカラエスパシオ

6月27日(土) 愛知・JAMMIN’

6月28日(日) 大阪・246 LIVEHOUSE GABU

7月11日(土) 沖縄・ミュージックタウン音市場

open17:00 / start18:00 ※全公演

■＜HY全国ツアー2026-2027＞

▼2026年

09月22日(火祝) 埼玉・狭山市市民会館 大ホール

09月23日(水祝) 千葉・成田国際文化会館 大ホール

10月03日(土) 岐阜・バロー文化ホール(多治見市文化会館)

10月04日(日) 三重・イスのサンケイホール鈴鹿(鈴鹿市民会館)

10月10日(土) 北海道・中標津町総合文化会館 しるべっと

10月12日(月祝) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)

10月24日(土) 大分・iichikoグランシアタ

10月25日(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

11月14日(土) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 中ホール

11月15日(日) 宮城・仙台電力ホール

11月28日(土) 東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)

11月29日(日) 愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

12月12日(土) 香川・シアターマド(丸亀市民会館) 大ホール

12月13日(日) 高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民ホール) オレンジホール

12月19日(土) 新潟・加茂文化会館

12月20日(日) 富山・高周波文化ホール(新湊中央文化会館)

▼2027年

01月10日(日) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

01月11日(月祝) 大阪・グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) メインホール

01月16日(土) 広島・上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)

01月17日(日) 岡山・倉敷市民会館

01月31日(日) 沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟