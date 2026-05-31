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儲けている経営者はコレを重視する！絶対知るべき黒字経営の極意を伝授！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて、「儲けている経営者はコレを重視する！絶対知るべき黒字経営の極意を伝授！」と題した動画を公開した。動画では、利益をどんどん増やしていける経営者の5つの共通点と、今すぐできる利益爆増テクニックを解説している。



市ノ澤氏はまず、利益を増やす経営者の特徴として「キャッシュフロー重視」を挙げる。多くの企業が損益計算書（P/L）上の利益は把握しているものの、実際のお金の動きを見ていないと指摘。具体的な仕訳の例を用いて、利益が出ているのに現金が増えないメカニズムを解説し、「お金を見ないでお金を残すことなんてできない」と断言した。そのため、資金繰り表を作成してキャッシュの流れを正確に把握することが不可欠だと強調している。



続いて、計画を持たずに目の前の仕事をこなすだけの「成行経営」を否定し、利益を出すための「意思を持った経営」の必要性を説く。さらに、利益を出せる経営者は「数字が大好き」であり、毎日数字を確認して会社の状態を把握しているという。ダイエットで毎日体重計に乗る例えを用い、計測回数を増やすことが結果につながると語った。



また、自社の事業に対して「投資思考を持っている」ことも重要な共通点に挙げた。「使った額がどんどん減っていってしまうものは、ただの消費もしくは浪費」と語り、投じた資金や時間以上にリターンを得る感覚を持つべきだと述べる。さらに、他者に貢献する「Giver（ギバー）」の精神を持つことの大切さも指摘し、見返りを求めるのではなく、お互いの取り分を最大化する視点が必要だと解説した。



動画の最後では、今すぐできる利益爆増テクニックとして「他者の力を使う」ことを推奨。顧客リストを持つ人や優れた商品を持つ他者とアライアンスを組むことで、自社にリソースがなくても事業を大きくスケールできると結論づけ、黒字経営へと導く具体的な道筋を提示した。