「高校野球春季近畿大会、報徳学園１０−０天理」（３０日、わかさスタジアム京都）

報徳学園が天理に６回コールド勝ちし、準優勝した２０１４年以来、１２年ぶりの決勝進出を決めた。打線は初回に４番・藤本碧空内野手（３年）の適時打で先制。五回にも１点を追加すると、六回には６四死球と相手投手が崩れ、一挙８得点を挙げて勝利を収めた。

先発の谷口哲聖投手（２年）は５回１／３を２安打無失点。「カーブと真っすぐでカウント作ってそこからカットボールとかで打たせて取るピッチングができた」と振り返った。

六回１死からは「１番・中堅」でスタメン出場していた投打「二刀流」の中尾勇貴外野手（３年）が今年初登板。１四球を与えるも無安打無失点に抑えた。「春初めての登板というのもあって最初は浮ついていたけど、フォアボールを出して冷静になろうと思った。いつでもバック（味方の守備や応援）がいると考えたら持ち直すことができた」とうなずいた。

この日は大角健二監督の４６歳の誕生日だった。谷口は「最高の誕生日にしてあげようと話していて、チームの雰囲気もよくなって試合につながった」と笑顔。大角監督も「大きなプレゼントになりました」とうれしそうに話した。