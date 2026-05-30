3回に途中交代、代走・谷川原が送られた

■ソフトバンク ー 広島（30日・みずほPayPayドーム）

ソフトバンクの山本恵大外野手が30日、みずほPayPayドームで行われた広島戦に「7番・右翼」でスタメン出場。3回の第2打席で一塁へ駆け抜けた後、途中交代となった。本拠地の観客からはどよめきが起こった。

3回2死二塁で迎えた第2打席。山本恵は投手へのボテボテのゴロを放つも、一塁へ全力疾走した。広島・森下の送球が逸れ、内野安打となった。直後、一塁ベース上で本多コーチが心配そうに声をかける場面があり、山本恵は治療を受けるためベンチへ下がった。そのまま代走として谷川原健太捕手が送られた。

直前の3回の守備では、2死一塁で坂倉が放った右翼への飛球を追い、フェンスに激突しながら飛びついた。惜しくも捕球できず、適時二塁打となって勝ち越しを許していた。その後、グラウンド上で約5秒間座り込む一幕があった。

山本恵は試合前時点で10試合に出場し、打率.310、1本塁打、2打点。26日の巨人戦（東京ドーム）では今季1号を放つなど、存在感を示していた。（Full-Count編集部）