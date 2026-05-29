なとりが、配信シングル「ポルターガイスト」を本日リリースした。

4カ月ぶりの新作となった本楽曲は、ギターにTAKU INOUE、ベースに西月麗音、ドラムに細川千弘、キーボードに宮川 当を迎えており、プレイヤーそれぞれの演奏も印象的な1曲となっている。

そして、同曲のMVが20時に公開となった。映像では、楽曲後半の「ツーアウト満塁、4番サード、なとり」というコールに対し、なとりがバットのごとくギターを振り回すシーンが描かれているという。本作のイラスト／アニメーションは、なとりの過去作品も手掛けたイラストレーター・DEPPAによるもの。

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◾️なとり コメント

まともで生き続けるために、見逃した些細な違和感は、やがて一人でに身体や脳や心の内側を動き始めて、私やあなたのすべてをぶち壊していきます。本当は今、立っていることさえも奇跡なくらい、その現実に向かい合って戦っている、我らへのファイトソングになるような曲です。そうやって、何とか生き続けた先で行進を続けましょう。すべてをかっとばせ。

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そして、なとりはこの「ポルターガイスト」を引っ提げ、6月12日の宮城公演を皮切りに初の全国ホールツアー＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞を開催する。本ツアーはアジア各地を含めソールドアウトが続出しているが、ツアーファイナル兼追加公演となる12月5日・6日の東京ガーデンシアター公演は、現在チケットの一般発売を行っている。

◾️＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞ 2026年6月12日（金）開場 18:00 / 開演 19:00

2026年6月13日（土）開場 15:00 / 開演 16:00

宮城 東京エレクトロンホール宮城

お問合せ：EDWARD LIVE

022-266-7555(平日11:00〜15:00) 2026年6月27日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年6月28日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

お問合せ：キョードー東海

052-972-7466(月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00 ※日祝休業) 2026年7月4日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

新潟 新潟県民会館

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月5日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

石川 本多の森北電ホール

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月11日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年7月12日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

京都 ロームシアター京都 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年9月22日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年9月23日（水・祝）開場 16:00 / 開演 17:00

東京 昭和女子大学人見記念講堂

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ 2026年9月26日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

香川 サンポートホール高松 大ホール

お問合せ：DUKE高松

087-822-2520(平日11:00〜17:00) 2026年9月27日（日）開場 16:30 / 開演 17:30

福岡 福岡市民ホール 大ホール

お問合せ：キョードー西日本

0570-09-2424（平日・土曜11:00〜15:00） 2026年10月11日（日）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年10月12日（月・祝）開場 15:00 / 開演 16:00

大阪 グランキューブ大阪 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年10月28日（水）開場 18:00 / 開演 19:00

北海道 カナモトホール

お問合せ：ウエス

https://wess.jp

info@wess.co.jp 2026年10月31日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

広島 広島文化学園HBGホール

お問合せ：キャンディープロモーション

082-249-8334（平日11:00〜17:00） 2026年12月5日（土）開場 17:00 / 開演：18:00

2026年12月6日（日) 開場 15:00 / 開演：16:00

東京 東京ガーデンシアター（有明）

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ▼アジア公演

7月18日（土）

Seoul Olympic Hall

info : LIVET

hello@wanderloch.com 7月25日（土）

Singapore The Theatre at Mediacorp

info : SOZO

website: www.sozo.sg

contact: contact@sozo.sg 7月28日（火）

Bangkok UOB LIVE

info : Avalon Live

https://www.facebook.com/AVALONLIVE 8月8日（土）

Taipei Taipei Music Center

info : 大鴻藝術BIG ART

contact@abigart.com

Mon-Fri 11:00〜18:00

https://www.facebook.com/bigart.tw ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット代金※国内公演のみ

全席指定（一般）8,800円（税込）

全席指定（U-22割）7,800円（税込）

全席指定（小中学生割）4,000円（税込）

※未就学児入場不可

※U-22割チケットは、ライブ当日に22歳以下のお客様が対象のチケットになります。

※小中学生割チケットは、ライブ当日に小中学生のお客様が対象のチケットになります。

（小中学生割チケット対象生年月日：2011年4月2日〜2020年4月1日生まれ） ライブ当日に、顔写真入りで生年月日が確認できる本人確認書類（マイナンバーカード・学生証等）、または顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は生年月日が確認できる本人確認書類（保険証等）をご持参ください。年齢が確認できる書類をご持参いただけない場合、一般料金との差額を頂戴いたします。 ＜注意事項＞

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

（※No recording or video equipment (including mobile phones) are permitted at the shows.）

※営利目的の転売禁止 詳細：https://natori-official.com/

◾️2ndアルバム『深海』

2025年1月21日（水）リリース 品番：SRCL-13495〜13496

価格：8,800円（税込） 配信：https://natori.lnk.to/TheAbyss

CD：https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG

特設サイト：https://natori-official.com/abyss/ ▼収録曲

1.深海

2.ヘルプミーテイクミー

3.セレナーデ

4.にわかには信じがたいものです

5.DRESSING ROOM

6.EAT

7.FLASH BACK

8.プロポーズ

9.恋する季節

10.非常口 逃げてみた

11.君と電波塔の交信

12.IN_MY_HEAD

13.絶対零度

14.SPEED

15.帰りの会

16.糸電話

17.バースデイ・ソング

18.うみのそこでまってる