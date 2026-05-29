家のなかのものがリバウンドしなくなる、片付けの考え方をご紹介します。教えてくれたのは、20年間“汚部屋”で暮らしていたという、片付け収納スペシャリスト・おさくさん。以前は収納アイテムを増やしてもなかなか片付かなかったそうですが、考え方に変えたことで、ものの量が自然と減り、散らかりにくくなったといいます。詳しく伺いました。

収納アイテムを増やしても部屋は片付かない

汚部屋時代は片付けようとしてものを端っこにまとめたり、収納アイテムを買いたしては、ものの配置を変えてみたり。でも数日後にはまた元どおり。「なぜ片付いた状態が続かないんだろう？」と悩んでいました。

【写真】紙袋や梱包材は散らかりの原因に

原因は明確で、“ものを減らしていなかった”から。収納を増やすたびに、かえってものが増えてしまっていました。

汚部屋暮らしを抜け出して気づいたこと3つ

ここからは、家が片付くようになって気づいた、3つの考え方を紹介します。

●1：収納アイテムを増やしても意味がない

以前の私は「収納グッズさえあれば片付く」と信じていました。でも、収納を増やすと出し入れの手間が増えてかえって戻さなくなったり、「まだ入る」と思ってものをため込んでしまったり…。ものの量が変わらなければ意味がないことに気づきました。

そこで、収納グッズを買う前にまず「手放せるものはないか」を考えるようになりました。

セールなどで衝動買いしたままほとんど着ていない服やバッグは、クローゼットから処分。すると、クローゼットがラクに管理できるようになり、床にものを置くこともなくなりました。

文房具は、家族の人数に合わせて適正量を見直し。わが家では「1つの場所につき、同じ用途のものは1つまで」を基本ルールにしています。複数の場所に同じ文房具を置くのをやめ、使う場所にひとつだけ置くようにしたところ、引き出しに余白ができました。

収納は、ものを減らしてからの話だと今は実感しています。収納グッズを買う必要がなくなったことで、余計な出費も自然と減っていきました。

●2：ひとつひとつ手に取って「今なもの必要か」を考える

捨てることへの罪悪感がなくなったのは、ものをひとつひとつ手に取って「今の自分に必要かどうか」を考えるようにしてから。

もらった紙袋や梱包材、いつの間にかたまったクリアファイル、使わないまま引き出しに眠っていた試供品など。手放していくうちに、「そのうち使うだろう」と取っておいたものの多くが、じつはまったく使っていなかったことに気づきました。

最初はなかなか捨てる判断ができなかったものの、繰り返すうちに捨てることへの免疫がつき、キレイな部屋をキープできるようになりました。

●3：きれいな部屋の心地よさを知ると、リバウンドしにくくなる

必要なものだけが残ると、収納アイテムにたよらなかくても、自ずと部屋が片付くようになりました。片付いた部屋で過ごす気持ちよさを知ってからは、自然とものを増やさない意識が生まれて、キレイな状態を無理なくキープできるようになりました。

以前は片付けを“やらなきゃいけないこと”だと思い、義務感に追われていましたが、今は“自分が心地よく暮らすためのための選択”だと思えるようになりました。

その意識の変化が、リバウンドしないいちばんの理由かもしれません。

片付けの第一歩は減らすこと

何度片付けてもリバウンドしていた頃の私に伝えるなら、「収納を考える前に、まずは手放すこと」。ものが減るだけで、収納もものの管理もぐっとラクになります。

もし、片付けてもすぐ散らかってしまうと感じている方は、まず引き出しひとつから。「今の自分に必要なものか？」と問いかけるだけでも、少しずつ変わっていくはずです。