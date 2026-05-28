この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「確実にお小遣いが増えるキャンペーン」と題した動画を公開した。動画では、誰でも簡単に参加できて確実にお小遣いを稼げる「取り組めば必ずもらえるキャンペーン」を中心に紹介している。



動画の冒頭、おにまる氏は過去に参加したキャンペーンで10万円が当選したエピソードを披露する一方で、抽選系のキャンペーンは外れ続けると精神的ダメージが大きいと指摘。「自分が頑張ってアクションを起こしたのに、10回も20回も連続で何ももらえなかったり当たらなかったりっていうのが続くと、もうさすがに嫌になる」という視聴者の心理に寄り添い、今回は少額でも「確実にもらえる」案件に絞って解説している。



最初にピックアップしたのは、「エアウォレット」のキャンペーンだ。5月25日以降に新規登録し、公式LINEを友だち追加するだけで550円分のCOIN+残高が付与されるという。続いて、「DeNA Pay」のLINE公式アカウント連携で500円のキャッシュがもらえる案件や、「Yoyappin」アプリのインストールとログインでWESTERポイントなどが300ポイントもらえる手軽なキャンペーンを紹介している。



さらに、「Olive資産運用サービス」のリリース記念キャンペーンにも言及。「Oliveコンサルティング仲介コース」へ切り替え、マネーフォワードMEと連携するだけで先着10万名に100ポイント、オンライン面談の実施でさらに200ポイントが獲得できると解説した。おにまる氏は、既存の三井住友カード仲介口座との違いにも触れ、「Olive Infinite」の年会費を無料にしたいという明確な目的があるユーザーにとっては恩恵が大きいと、独自の視点を交えて語っている。



動画の後半では、「THEO+docomo」のポイントサイトを通じた還元率が過去最高になっていることや、ファミマカード、メルカリ、かつやなど、その他の身近なお得情報も網羅的に紹介している。



「確実にもらえるお小遣い程度」としつつも、一つひとつのキャンペーンを取りこぼさない姿勢が、結果的に着実な資産形成へとつながる。日常生活のスキマ時間を活用した手堅いキャンペーンは、誰もがすぐに始められる有効な選択肢と言えそうだ。