ヒルトン東京お台場は、東京湾を望むテラスでグリル料理を提供するバーベキューテラス「アブレイズ」を5月1日から10月31日まで期間限定でオープンしている。

「アブレイズ」はレインボーブリッジや東京タワーを一望できるテラス席を備え、国産牛や黒毛和牛、シーフードを組み合わせた全5種類のバーベキューセットを用意する。

セットは、オーストラリア産牛リブアイや鶏肉、ソーセージとシーフードプラッターの「ランチセット」、国産牛サーロインやポークスペアリブ、チーズタッカルビ風などを盛り込んだ「スタンダードセット」、黒毛和牛サーロインとオマール海老テールが加わる「プレミアムセット」、約1キログラムのブラックアンガストマホークを骨付きのままシェアする「ブラックアンガス トマホークプレート」、国産牛サーロインやリブアイが食べ放題となる1日10名限定の「ミートラバーセット」を提供する。

各セットには焼き野菜やミックスグリーンサラダ、マンゴーシェーブアイスなどを組み合わせる。全コース共通でジャンボマッシュルームやポテト、パプリカ、コーンのグリルと、バジルソース、トマトサルサコチュジャンバーベキューソース、アリッサアイオリの3種のソースを提供する。

アラカルトでは活オマール海老や活鮑、ロブスターテール、北海道産帆立貝柱、黒毛和牛ステーキ、ラムチョップなどを追加でき、好みに合わせてボリュームを調整できる。ランチセット以外の各セットにはグァバジュースやマンゴージュースなどのソフトドリンク飲み放題が付き、別料金で赤白ワインやビール、スパークリングワインなどのアルコール飲み放題プランも選べる。

営業日は金曜と土・日・祝日で、ランチが正午から午後3時まで（土・日・祝日のみ）、ディナーが午後5時から8時まで営業する。8月は午後4時に開始する。料金は「ランチセット」が6,800円、「スタンダードセット」が8,800円、「ミートラバーセット」が14,000円など。「ランチセット」は8月以外のランチタイム限定で提供する。いずれも税金・サービス料込み。