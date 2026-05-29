「東京は全くしんどくない。むしろ最高」手取り20万の48歳バツイチ男性、見栄を捨てて55歳彼女と楽しむ「身の丈に合った暮らし」

東京での生活はお金がかかるからしんどい、というのはよくあるぼやきだ。だが、見栄を張らずに工夫次第で生活を楽しんでいる人もいる。

「東京暮らしはしんどい？」というアンケートの問いかけに、東京都に住む40代男性（営業事務／年収400万円）は、「現在も在住。全くしんどくない。むしろ最高」と投稿を寄せた。

男性は48歳バツイチで手取り20万円、同棲中の彼女は55歳で同じく手取り20万円。府中市内にある築38年の2DKアパート（駐車場代込みで家賃7.4万円）で暮らし、

「平日は京王線と大江戸線に揺られて中央区の会社まで、週末は多摩川を羽田や羽村までサイクリング」

と楽しげに書いている。（文：篠原みつき）

豚こま100グラム89円に歓喜

食事は自炊がメインで、「外食は月イチ行くか行かないか（あまり外食したいとも思わない）」と明かす。

「自宅近くのスーパーで豚こま100グラム89円、小松菜1束77円に歓喜するタイプ」

身の丈に合った暮らしを心から楽しんでいるようだ。彼女との共同生活も、適度な距離感を保って上手くいっているらしい。

「ほかにはお互い『文句があるならてめえがやれ』の精神で食事洗濯掃除、やってもらったら『ありがとう』なので仲は良いと（勝手に）思ってる」

「東京は低収入、48歳のバツイチおっさんでもやり方次第で楽しくなる」

同棲でトラブルになりがちな金銭面についても、きっちりと線を引いている。

「しんどくない一番の理由は、お金に対してなあなあにしていないこと。彼女もわかってくれて毎月の生活費負担分は必ず払ってくれる。だからお金で喧嘩しない」

上京して7年目になるが、元々東京が好きだったため「毎日が旅行気分」と充実感を漂わせている。最後に、自身の暮らしぶりをこうまとめた。

「東京は低収入、48歳のバツイチおっさんでもやり方次第で楽しくなるという事です」

高収入やタワマン生活にこだわらずとも、見栄を捨ててお互いのルールを徹底すれば、東京暮らしは十分に楽しめるという事らしい。

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