しっかり固定、必要な時はサッと卓上へ！向きを変えられる、PD65W対応クランプタップ
サンワサプライ株式会社は、デスクにしっかり固定でき、用途に応じて簡単に取り外して使えるクランプ固定式タップ「TAP-B115UC-2BK（ブラック）」「TAP-B115UC-2W（ホワイト）」を6月中旬に発売予定。 本製品は、2P・3個口のAC差込口に加え、最大65W出力に対応したUSB Type-Cポートを搭載している。USB Power Delivery（PD）対応により、ノートパソコンやスマートフォンを急速充電でき、複数のACアダプタを減らしてデスク周りをすっきり整理できる。
最大の特長は、クランプ部分から本体をワンタッチで取り外せる構造だ。固定して使用するだけでなく、必要に応じて卓上へ移動して使える。さらに、本体は90度ごとに回転でき、配線や設置場所に合わせて4方向に向きを変更できる。オフィスのデスクワークはもちろん、フリーアドレスや在宅勤務など、さまざまなワークスタイルに柔軟に対応する電源タップだ。
■片手で簡単抜き差し！デスクに固定できる電源タップ
デスクに穴を空けずに固定できるクランプ式の電源タップ。縁に沿わせられるので、デスク上のスペースを圧迫しない。しっかりと固定できるので、足や椅子をひっかけてタップごと落下するリスクも低減する。
■クランプは着脱可能で、柔軟なレイアウトが可能
ワンタッチでクランプから外して卓上でも使えるため、会議室や作業場所への持ち運びにも便利だ。
■本体の向きを90度ずつ回転して、4方向に設置可能
本体の向きを4方向に変更できるため、プラグやケーブルを配線しやすい向きに調整できる。
※クランプ部分に装着したまま回転させることはできない。
■Type-C×2、USB A×2、AC×3をまとめて使える
ノートパソコンやタブレットなど、様々な機器の電源を一括で確保できる。配線がばらけず一箇所にまとまるので、デスクの上がすっきりする。
■Type-Cポートは最大65W出力が可能
Type-Cは最大PD65Wに対応し、ノートPCの充電にも使えるため、デスク周りの電源をすっきりまとめられる。※1ポートのみ使用時は65W。Type-Cを2ポート使用の場合は、45W＋20Wで消費電力が低いPC＋スマホを同時に急速充電が可能だ。
■配線しやすい2mのロングコード
2mのロングコードを採用しているため、離れた場所の電源にもスムーズに配線できる。昇降デスク使用時もコードが引っ張られにくく、機器の落下を防ぐ。
■大型アダプタが使いやすい
両側面と上面に1口ずつの計3口仕様で、大型アダプタを使用しても他のポートに干渉しにくくなっている。
■火災を防ぐ安心設計
全ての差込口にホコリ防止シャッターを採用している。プラグ根元はトラッキングを防ぐ絶縁キャップ付き。
■底面に滑り止め付きでしっかり安定
底面にゴム脚を備えており、卓上使用時でもズレにくく、デスク上でも使いやすい設計だ。
■用途に応じて簡単に取り外して使えるクランプ固定式タップ「TAP-B115UC-2BK（ブラック）」
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デスクに穴を空けずに固定できるクランプ式の電源タップ。縁に沿わせられるので、デスク上のスペースを圧迫しない。しっかりと固定できるので、足や椅子をひっかけてタップごと落下するリスクも低減する。
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ワンタッチでクランプから外して卓上でも使えるため、会議室や作業場所への持ち運びにも便利だ。
■本体の向きを90度ずつ回転して、4方向に設置可能
本体の向きを4方向に変更できるため、プラグやケーブルを配線しやすい向きに調整できる。
※クランプ部分に装着したまま回転させることはできない。
■Type-C×2、USB A×2、AC×3をまとめて使える
ノートパソコンやタブレットなど、様々な機器の電源を一括で確保できる。配線がばらけず一箇所にまとまるので、デスクの上がすっきりする。
■Type-Cポートは最大65W出力が可能
Type-Cは最大PD65Wに対応し、ノートPCの充電にも使えるため、デスク周りの電源をすっきりまとめられる。※1ポートのみ使用時は65W。Type-Cを2ポート使用の場合は、45W＋20Wで消費電力が低いPC＋スマホを同時に急速充電が可能だ。
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2mのロングコードを採用しているため、離れた場所の電源にもスムーズに配線できる。昇降デスク使用時もコードが引っ張られにくく、機器の落下を防ぐ。
■大型アダプタが使いやすい
両側面と上面に1口ずつの計3口仕様で、大型アダプタを使用しても他のポートに干渉しにくくなっている。
■火災を防ぐ安心設計
全ての差込口にホコリ防止シャッターを採用している。プラグ根元はトラッキングを防ぐ絶縁キャップ付き。
■底面に滑り止め付きでしっかり安定
底面にゴム脚を備えており、卓上使用時でもズレにくく、デスク上でも使いやすい設計だ。
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