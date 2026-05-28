「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）

日本ハムが同一カード３連勝。試合後のヒーローインタビューには島本浩也投手が上がり、甲子園は温かい光景に包まれた。

異例の光景だった。敵チームのヒーローインタビューに阪神ファンが聞き入り、拍手を送った。第一声で「ありがとうございます」と笑みを浮かべ、「幸せです。絶対に抑えてやろうと思ってマウンドに上がりました」と振り返った。

八回を鮮やかに三者凡退に抑えてチームの３連勝に貢献した左腕。昨季まで在籍した古巣のファンに「チームが変わってもいろんな方が声援を送ってくれてるんで感謝しています」と語り、「きょうも最後までご声援ありがとうございました。また明日から自分の仕事ができるように頑張ります」と力を込めた。

その後、島本は三塁ベンチ前から３６０度に一礼。阪神時代から変わらない丁寧な姿勢に、古巣のファンも惜しみない拍手を送っていた。この光景にカンテレの中継で解説を務めた清原和博氏も「これが阪神ファンのいいところ」と評していた。

試合前には阪神ＯＢや古巣の選手達と旧交を温めていた島本。昨オフのトレード移籍を経て戻ってきた甲子園のマウンド。今３連戦で見せた躍動の姿は間違いなく、恩返しになったはずだ。