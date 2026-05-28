この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「はらぺこグルメ道」が「【山口県】まとめ/1,200円以内！山口県の「神コスパ」定食ランチ5選」を公開した。グルメライター兼YouTuberのひろろー氏が、過去の動画から厳選し、1,200円以内でお腹いっぱいになる山口県内の名店を5つ紹介している。動画では、昨今の物価高に伴う営業時間や価格の最新の変更点も補足しつつ、現在でも十分に「神コスパ」と呼べるお店の魅力を伝えた。

動画内では、ボリューム満点の肉料理から新鮮な魚介まで、幅広いジャンルのランチが登場する。1店舗目の宇部市「中華料理 唐食」では、980円の「唐食定食」をピックアップ。主菜を8種類から選べ、ひろろー氏は「限界ギリギリの一歩手前で抑えられた辛さ」という麻婆豆腐をチョイスした。さらにプラス200円でラーメンを追加でき、合計1,180円でご飯おかわり無料という圧倒的なコストパフォーマンスを見せつけた。

続いて、下関市の「南ばん亭 吉祥」では、「とり南ばん定食」を取り上げた。現在は880円に変更されているものの、大ぶりの鶏もも肉が5個も乗っており、「1,000円を大きく切る安さで非常にリーズナブル」と評価。特製タルタルソースに加え、「わさび」を合わせることで「信じられないくらいサッパリ食べられます」と驚きの表情を見せている。

また、宇部市の水産会社直営「あかつき食堂」では、セルフスタイルで好きなおかずを選ぶシステムを解説。お刺身や、会計後に調理されるアジフライなどを選び、合計1,180円に。さらに、1人1品無料という「アラの煮付け」の神サービスにも触れ、「市場直送の鮮度をこの安さで味わえるのは本当に驚きです」と絶賛した。他にも「らいおん亭」の巨大チキン南蛮定食、「ななひらチッキン」の鉄板チキン定食など、見応えのあるラインナップが揃っている。

ひろろー氏は、一部の店舗で値上げなどがあったことに触れつつ、「それでも今の時代、このボリュームとクオリティを維持されているのは本当にありがたい」と総括した。プロの目線で厳選された確かな味と手頃な価格帯は、日々のランチ選びの参考になるはずだ。

YouTubeの動画内容

01:16

宇部市「中華料理 唐食」の選べる中華定食
02:43

下関市「南ばん亭 吉祥」のとり南ばん定食
04:34

山陽小野田市「らいおん亭」の巨大チキン南蛮
06:24

宇部市「あかつき食堂」の新鮮海鮮セルフ定食
08:07

宇部市「ななひらチッキン」の鉄板チキン定食

関連記事

「ガツンと来る」濃厚豚骨スープ！宇部市の名店が誇るラーメンと香ばしパラパラ炒飯

「ガツンと来る」濃厚豚骨スープ！宇部市の名店が誇るラーメンと香ばしパラパラ炒飯

 「プリッと弾ける」と絶賛！熱々鉄板で香ばしい秘伝ソースのチキン定食

「プリッと弾ける」と絶賛！熱々鉄板で香ばしい秘伝ソースのチキン定食

 宴会ならここで間違いなし！「アトラクション感覚」で選べる活きイカこそ至高の贅沢

宴会ならここで間違いなし！「アトラクション感覚」で選べる活きイカこそ至高の贅沢
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

はらぺこグルメ道_icon

はらぺこグルメ道

YouTube チャンネル登録者数 1.10万人 358 本の動画
山口県宇部市発！グルメライター兼YouTuberひろろーが、ラーメン・和食など「本当に旨い店」を厳選紹介。実食レビューに加え駐車場等の役立つ情報も網羅。ABCテレビ出演や地元商品開発など地域活性化にも尽力中。「山口の食の宝物」を世界へ。美味しい山口のグルメ旅を、一緒に楽しみましょう！
youtube.com/channel/UC0cKHTYESiBjDyF0cjyvrXw YouTube