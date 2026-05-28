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「はらぺこグルメ道」が「【山口県】まとめ/1,200円以内！山口県の「神コスパ」定食ランチ5選」を公開した。グルメライター兼YouTuberのひろろー氏が、過去の動画から厳選し、1,200円以内でお腹いっぱいになる山口県内の名店を5つ紹介している。動画では、昨今の物価高に伴う営業時間や価格の最新の変更点も補足しつつ、現在でも十分に「神コスパ」と呼べるお店の魅力を伝えた。



動画内では、ボリューム満点の肉料理から新鮮な魚介まで、幅広いジャンルのランチが登場する。1店舗目の宇部市「中華料理 唐食」では、980円の「唐食定食」をピックアップ。主菜を8種類から選べ、ひろろー氏は「限界ギリギリの一歩手前で抑えられた辛さ」という麻婆豆腐をチョイスした。さらにプラス200円でラーメンを追加でき、合計1,180円でご飯おかわり無料という圧倒的なコストパフォーマンスを見せつけた。



続いて、下関市の「南ばん亭 吉祥」では、「とり南ばん定食」を取り上げた。現在は880円に変更されているものの、大ぶりの鶏もも肉が5個も乗っており、「1,000円を大きく切る安さで非常にリーズナブル」と評価。特製タルタルソースに加え、「わさび」を合わせることで「信じられないくらいサッパリ食べられます」と驚きの表情を見せている。



また、宇部市の水産会社直営「あかつき食堂」では、セルフスタイルで好きなおかずを選ぶシステムを解説。お刺身や、会計後に調理されるアジフライなどを選び、合計1,180円に。さらに、1人1品無料という「アラの煮付け」の神サービスにも触れ、「市場直送の鮮度をこの安さで味わえるのは本当に驚きです」と絶賛した。他にも「らいおん亭」の巨大チキン南蛮定食、「ななひらチッキン」の鉄板チキン定食など、見応えのあるラインナップが揃っている。



ひろろー氏は、一部の店舗で値上げなどがあったことに触れつつ、「それでも今の時代、このボリュームとクオリティを維持されているのは本当にありがたい」と総括した。プロの目線で厳選された確かな味と手頃な価格帯は、日々のランチ選びの参考になるはずだ。