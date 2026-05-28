CBC特別解説委員の石塚元章氏が28日、TBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜後1・55）に出演。巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の長女に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任したことについて言及した。

巨人が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ゲンカを止めようとした阿部前監督が、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに相談したところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が、現行犯逮捕した。阿部前監督は26日未明に釈放され、同日に辞任を申し入れた。

番組では、阿部前監督の復帰を求めるオンライン署名活動が26日に発足し、28日午前に10万筆を超えたことなどを伝えた。

MCのフリーアナウンサー・石井亮次が「現場の空気感とかは警察への取材とかで出てくるのか、こないのか」と聞くと、石塚氏は「出てくる可能性もあると思うし、これからという可能性はあると思いますし、それも含めて、皆さん判断が早いですよね。判断というのは、例えば、阿部前監督がやめさせてくださいと言うのは本人の意思だけど、分かったと言ってすぐやめさせちゃったとか、僕は逆に言うと署名を始めるのも早いと思う」と指摘。

そして、「つまり、ぶっちゃけて何かって言うと、ホントは何があったのかという詳しい状況は誰もよく分からない。家の中でお父さんとお嬢さんたち家族だけ。そこが細かく聞こえてきていないので、皆さんがそれぞれの思いで、監督ファンの人、暴力はいけないと言う人とかが入り乱れて、きっとこうだったに違いないと言って、いいの悪いのってことを今やり始めているので、ちょっと待ちませんかと思っていて。逮捕の状況すらも僕ら分からないので」と自身の考えを述べた。