米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン（以下、Anker Japan）は、ポケモンデザインの「Anker USB 急速充電器 70W ピカチュウモデル」、「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」、「Ankerトラベルポーチ ピカチュウモデル」および「Soundcore C50i ピカチュウモデル／イーブイモデル」を発表した。同製品は7月上旬からAnker Japan公式オンラインストア、直営店Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp、楽天市場および一部家電量販店にて販売開始予定している。

Anker Japanでは、ガジェットファンに限らず幅広い消費者に製品を楽しみながら使ってもらうことを目指し、ポケモンデザインを施した充電関連製品を届けてきた。今回「ポケモンと一緒なら、日常や旅が冒険に変わる！」をコンセプトに、外出先でも使用しやすいUSB急速充電器や海外旅行に便利なトラベルアダプタ、ポーチのピカチュウデザインに加え、アンカー・ジャパンとしては今回初めてオーディオ製品にもポケモンデザインを発表。耳を塞がないイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンにピカチュウモデルとイーブイモデルが登場する。

今回発表するすべてのラインアップは、これまで好評を得ていた日常使いしやすいシルエットデザインを踏襲。「Anker USB 急速充電器 70W ピカチュウモデル」は単ポート最大70W出力で3台同時に充電可能なパワフルさながら、持ち運びやすいコンパクトサイズが特徴で、ピカチュウデザインのケーブルバンドを付属したUSB−C＆USB−Cケーブルを同梱する。また海外旅行用変換アダプタの「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」には通電すると本体表面のモンスターボール部分が光るギミックを施し、旅行先での充電・給電時間を彩る。さらに、耳に挟む形状でファッションアイテムのように身につけられるイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Soundcore C50i ピカチュウモデル／イーブイモデル」も2つのカラーリングで登場する。「Ankerトラベルポーチ ピカチュウモデル」は今回発表する製品をすべて収納でき、毎日のガジェットの持ち運びから旅先での充電環境の整備までをポケモンと共に楽しめる。

「ポケモンと一緒なら、日常や旅が冒険に変わる！」をコンセプトに、外出先でも使用しやすいUSB急速充電器や海外旅行に便利なトラベルアダプタ、ポーチに加え、今回初めてポケモンデザインのオーディオ製品を発表。オープンイヤー型イヤホンもラインアップに追加し、ピカチュウモデルに加えてイーブイモデルも初登場する。



「Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル」

「Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル」は、最大70W出力のパワフルさながら持ち運びやすいコンパクトサイズの本体にピカチュウのシルエットをデザインしたUSB急速充電器。USB−Cポート2つと、USB−Aポートの合計3ポートを搭載し、外出先でもMacBook Air等のノートPC、スマートフォン、その他のデバイスを3台同時に充電できる。同梱するUSB−Cケーブルの端子部分にはモンスターボールのイラストをあしらった他、ピカチュウのシルエットのケーブルバンドも付属する。



「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」

「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」は、3種類のプラグを搭載し、A／C／G等の主要なコンセントタイプに合わせることができるため、200以上の国と地域（同製品は変圧器ではない。国によって対応している電圧が異なるため、使用の機器が使用する国の電圧に対応していない場合は、別途変圧器を用意してほしいという）で使用可能なトラベル用変換プラグ。通電するとモンスターボール部分が光るギミックで、旅行先でも楽しくデバイスを充電‧給電できる。



「Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル」

「Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル」は、旅行先でのデバイスの充電に最適な「Anker USB急速充電器 70Wピカチュウモデル」や「Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル」、「Soundcore C50i ピカチュウモデル／イーブイモデル」がすっぽりと収まる、内ポケットがついたトラベルポーチ。日常使いだけでなく旅行用のガジェットポーチとしても使えるサイズになっている。



「Soundcore C50i ピカチュウモデル／イーブイモデル」

「Soundcore C50i ピカチュウモデル／イーブイモデル」は、耳に挟んで装着するイヤーカフ型のイヤホン。ピカチュウモデルはアクティブな印象のブラックとイエローでピカチュウのシルエットを施した。一方イーブイモデルは肌馴染みのよいベージュブラウンで仕上げ、アクセサリーとのコーディネートも楽しめるカラーリングが特徴となっている。

［小売価格］

Anker USB急速充電器 70W ピカチュウモデル：7990円

Anker トラベルアダプタ ピカチュウモデル：5990円

Anker トラベルポーチ ピカチュウモデル：3,990円

Soundcore C50i ピカチュウモデル／イーブイモデル：1万3990円

（すべて税込）

［発売日］7月上旬

アンカー・ジャパン＝https://corp.ankerjapan.com