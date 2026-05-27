【蒲田にオープン】お通しのおでんが550円で食べ放題！ 「炉端とおでん 呼炉凪来」出店

呼炉凪来は5月25日、居酒屋ブランド「炉端とおでん 呼炉凪来（ころなぎらい）」の新店舗として、「炉端とおでん 呼炉凪来 蒲田店」（東京都大田区西蒲田）をグランドオープンしました。大田区エリアへの出店は今回が初となります。

■炉端とおでん 呼炉凪来について

「炉端とおでん 呼炉凪来」は、呼炉凪来が運営する“お通しのおでん”が”税込550円で食べ放題”の居酒屋ブランド。オリジナルの出汁で丁寧に煮込んだ10種類のおでんを、来店時のお通しとして何度でも楽しみめます。

大根・玉子・こんにゃく・しらたきなどの定番具材はもちろん、焼売やタコ足などの変わり種を用意。店内では、目でも楽しめる“おでんカウンター”スタイルを採用しており、あたたかいおでんを眺めながら、気軽におかわりを楽しめる空間となっています。

また、おでん以外のメニューも多数用意。特に炉端焼きでは、銀鮭のいくらおろしがけ、トロサバ焼き、ロメインレタスの焼きシーザーなど見て楽しい、食べて美味しいメニュー揃えています。

蒲田店は、JR蒲田駅から徒歩約3分のアクセスしやすい立地にオープン。個室も完備していて、仕事帰りの一杯、友人同士での食事、会社の飲み会など、さまざまなシーンで利用できます。

大田区エリア初出店となる「炉端とおでん 呼炉凪来 蒲田店」では、蒲田の人たちにとって日常的に立ち寄りやすい居酒屋を目指し、あたたかいおでんと炉端料理、活気ある酒場の空間を提供。

この機会にぜひ、同店を訪れてみてはいかがでしょうか。

■店舗情報

店名：炉端とおでん 呼炉凪来 蒲田店

所在地：東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田 1F

アクセス：JR京浜東北線・東急池上線・多摩川線「蒲田駅」西口から徒歩約2〜3分

営業時間：

‐ 月・火・水・木・日・祝日・祝後日 15:00〜01:00

‐ 金・土・祝前日 15:00〜05:00

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（エボル）