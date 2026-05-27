【ボーダレス】土屋太鳳“桃子”＆佐藤勝利“蕾”が結婚前提に交際？「移動捜査課」メンバーには衝撃展開が…第7話あらすじ
俳優の土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜 後9：00）第7話が、きょう27日に放送される。あらすじと場面写真が公開された。
【写真】“一番星”やキャストで彩られたかわいい誕生日ケーキ
同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた、君塚良一が紡ぎだす完全オリジナル作で、トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマ。警視庁vs他道府県警、所轄vs所轄といった「縄張り争い」を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた警察庁関東管区警察局「移動捜査課」は、大型トラック（＝一番星）を駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく。同課所属のワケあり7人が、事件を解決する活躍を描く。
第7話では、新宿区と中野区にまたがるマンションから男性が転落して死亡。他殺と断定され、いつものように【一番星】に捜査本部が立つかと思われる中、敵対心むき出しだったはずの管轄所轄の歌舞伎町署と東中野署が”話し合った結果”、歌舞伎町署に捜査本部が立てられることに…。
やがて黄沢蕾（佐藤）と須黒半次（横田栄司）の探りで、容疑者であり現役警察官でもある佐々木諄（西垣匠）についての”密約”が交わされたことがわかる。赤瀬則文（井ノ原快彦）にも、兄であり警察庁官房審議官の赤瀬心悟（筒井道隆）から事件を隠ぺいするよう命令が下り、警察内部の闇が見え隠れする中、佐々木が歌舞伎町の風俗店に出入りしていることを突き止めた蕾と須黒。その風俗店には、須黒が長年にわたり探し続けている娘の三久（白本彩奈）の姿もあり…（!?）
第7話では、兄であり官房審議官である心悟の過去も明かされる。さらには、移動捜査課メンバーの1人に訪れる衝撃展開＆蕾と仲沢桃子（土屋）の関係も大きな一歩を踏み出すことに。クライマックスへとますます急展開を見せていく。
■撮影の裏側に迫ったメイキング「撮影の裏側大捜査」第1弾を地上波初放送へ
また、6日深夜2時30分放送の『テラサってる？』（関東ローカル）で、同ドラマを特集。これまでを振り返るダイジェストを届けるほか、テラサで独占配信中の撮影の裏側に迫ったメイキング映像、『「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」撮影の裏側大捜査』第1弾を地上波初放送する。
移動する捜査本部＝トラック「一番星」の秘密を佐藤＆田中幸太朗が徹底リポート。撮影の合間に一緒に筋トレをするほど仲の良い2人が、撮影の様子からセットの裏側まで舞台裏をたっぷり紹介。井ノ原演じる赤瀬が書いた設定の「広域移動捜査隊 基本姿勢」5ヶ条や、メンバーたちが寝る時に使っている毛布置き場など、ドラマ本編では見ることができない細かいネタも実は盛りだくさん。
さらに、突然の雨で撮影が中断し、そこで始まったのは空手有段者・田中による空手教室。土屋、佐藤、優香が空手の突きを練習し始め…（!?）そこで生み出されたという「ボーダレスポーズ」の存在も明らかになる。
■第7話あらすじ
桃子に「結婚を前提に付き合いたい」と持ちかけた蕾。指輪も買い、関係を一歩前に進めようとする中、移動捜査課に出動命令が下る。
男性が転落死した現場は、新宿区に立つA棟と中野区に立つB棟からなるマンションで、男性は、新宿区に立つA棟から落下し、中野区にあるB棟に落下――例によって、A棟の管轄である歌舞伎町署、B棟の管轄である東中野署は敵対心むき出しで、蕾たちには何の情報も提供しようとしていなかった。
転落は自殺ではなく他殺の可能性も否めず、情報収集を開始する移動捜査課のメンバーだったが、桃子だけは浮かない顔。実は東中野署は、桃子が違法逮捕でSNS炎上した時にいた所轄署で、刑事課長の風野直弘（片桐仁）は元上司にあたる人物だったのだ。
ほどなくして、転落死が他殺と判明。【一番星】を合同捜査本部にするかのように思われたが、なぜか歌舞伎町署に合同捜査本部が立つことに。「あとは我々がやる」という風野の言葉を信用できない桃子と須黒が探りを入れると、どうやら両所轄署が「佐々木諄」という男について”密約”を交わしているらしいことがわかる。実は佐々木は歌舞伎町署の警察官で、身内の犯罪を隠そうとする上層部の圧力で、被疑者を上げずに事件をうやむやにしようとしている様子…。
移動捜査課の赤瀬にも、兄であり警察庁官房審議官の心悟から事件を隠ぺいするよう命令が下る中、佐々木が歌舞伎町の風俗店に出入りしていることを突き止めた蕾と須黒。その風俗店には、須黒が長年にわたり探し続けている娘の三久の姿もあり…（!?）
【写真】“一番星”やキャストで彩られたかわいい誕生日ケーキ
同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた、君塚良一が紡ぎだす完全オリジナル作で、トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマ。警視庁vs他道府県警、所轄vs所轄といった「縄張り争い」を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた警察庁関東管区警察局「移動捜査課」は、大型トラック（＝一番星）を駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく。同課所属のワケあり7人が、事件を解決する活躍を描く。
やがて黄沢蕾（佐藤）と須黒半次（横田栄司）の探りで、容疑者であり現役警察官でもある佐々木諄（西垣匠）についての”密約”が交わされたことがわかる。赤瀬則文（井ノ原快彦）にも、兄であり警察庁官房審議官の赤瀬心悟（筒井道隆）から事件を隠ぺいするよう命令が下り、警察内部の闇が見え隠れする中、佐々木が歌舞伎町の風俗店に出入りしていることを突き止めた蕾と須黒。その風俗店には、須黒が長年にわたり探し続けている娘の三久（白本彩奈）の姿もあり…（!?）
第7話では、兄であり官房審議官である心悟の過去も明かされる。さらには、移動捜査課メンバーの1人に訪れる衝撃展開＆蕾と仲沢桃子（土屋）の関係も大きな一歩を踏み出すことに。クライマックスへとますます急展開を見せていく。
■撮影の裏側に迫ったメイキング「撮影の裏側大捜査」第1弾を地上波初放送へ
また、6日深夜2時30分放送の『テラサってる？』（関東ローカル）で、同ドラマを特集。これまでを振り返るダイジェストを届けるほか、テラサで独占配信中の撮影の裏側に迫ったメイキング映像、『「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」撮影の裏側大捜査』第1弾を地上波初放送する。
移動する捜査本部＝トラック「一番星」の秘密を佐藤＆田中幸太朗が徹底リポート。撮影の合間に一緒に筋トレをするほど仲の良い2人が、撮影の様子からセットの裏側まで舞台裏をたっぷり紹介。井ノ原演じる赤瀬が書いた設定の「広域移動捜査隊 基本姿勢」5ヶ条や、メンバーたちが寝る時に使っている毛布置き場など、ドラマ本編では見ることができない細かいネタも実は盛りだくさん。
さらに、突然の雨で撮影が中断し、そこで始まったのは空手有段者・田中による空手教室。土屋、佐藤、優香が空手の突きを練習し始め…（!?）そこで生み出されたという「ボーダレスポーズ」の存在も明らかになる。
■第7話あらすじ
桃子に「結婚を前提に付き合いたい」と持ちかけた蕾。指輪も買い、関係を一歩前に進めようとする中、移動捜査課に出動命令が下る。
男性が転落死した現場は、新宿区に立つA棟と中野区に立つB棟からなるマンションで、男性は、新宿区に立つA棟から落下し、中野区にあるB棟に落下――例によって、A棟の管轄である歌舞伎町署、B棟の管轄である東中野署は敵対心むき出しで、蕾たちには何の情報も提供しようとしていなかった。
転落は自殺ではなく他殺の可能性も否めず、情報収集を開始する移動捜査課のメンバーだったが、桃子だけは浮かない顔。実は東中野署は、桃子が違法逮捕でSNS炎上した時にいた所轄署で、刑事課長の風野直弘（片桐仁）は元上司にあたる人物だったのだ。
ほどなくして、転落死が他殺と判明。【一番星】を合同捜査本部にするかのように思われたが、なぜか歌舞伎町署に合同捜査本部が立つことに。「あとは我々がやる」という風野の言葉を信用できない桃子と須黒が探りを入れると、どうやら両所轄署が「佐々木諄」という男について”密約”を交わしているらしいことがわかる。実は佐々木は歌舞伎町署の警察官で、身内の犯罪を隠そうとする上層部の圧力で、被疑者を上げずに事件をうやむやにしようとしている様子…。
移動捜査課の赤瀬にも、兄であり警察庁官房審議官の心悟から事件を隠ぺいするよう命令が下る中、佐々木が歌舞伎町の風俗店に出入りしていることを突き止めた蕾と須黒。その風俗店には、須黒が長年にわたり探し続けている娘の三久の姿もあり…（!?）