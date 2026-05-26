堀ちえみ、舌がん公表後初のミニアルバム配信 東京＆大阪でライブ開催も決定
歌手でタレントの堀ちえみ（59）が、6曲入りミニアルバム『月に祈りを』のデジタル配信を27日から開始する。堀の新曲は、舌がん公表後の2024年10月に発売された「FUWARI」以来1年7ヶ月ぶり。また今作の発売に合わせ今夏には、東京と大阪でコンサートも予定している。
【写真】「さすがスーパーアイドル！」美脚際立つ“ミニスカ”私服コーデを披露した堀ちえみ
堀は19年にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活を送ってきた。しかし、長期にわたっての懸命なリハビリで「日常会話」も可能になったことから、23年からは芸能活動を再開。さらに今年に入って4月からは「月1なら」と東京・渋谷のコミュニティFMラジオ「渋谷クロスFM」でレギュラー番組『堀ちえみの渋谷でふわり』もスタートした。その一方で、デジタル配信での新曲発売とコンサートなど本格的な音楽活動に意欲を見せてきた。
堀は、ホリプロが主催した『第6回タレントスカウトキャラバン』（1981年）をキッカケに芸能界入り、82年に「潮風の少女」でデビューした。小泉今日子や中森明菜、早見優、石川秀美らと並んで“花の82年組アイドル”として注目されてきた。『紅白』への出場も果たした。それだけにリハビリ中は「歌手としての復帰」を大きな目標にしてきたというだけに、新作『月に祈りを』の発売は感慨深いものがある。堀は「喋ることが困難だった私に、ラジオで喋ったり、歌う機会を与えてもらったことに感謝している」と語っている。
同アルバムには、タイトル曲「月に祈りを」のほかに「郷愁」「上野不忍物語」など6曲が収録される。堀は「私自身の原点である80〜90年代ポップスのエッセンスを礎（いしずえ）に、現代的なサウンドと融合させた“進化型”の作品になっています」 としたうえで「ノスタルジックな質感はデビュー当時を想起させながらも、今の時代の洗練されたコード進行や現代的なアレンジで再構築しています」と説明している。堀の“現在進行形”を凝縮した、バラエティ豊かな6作品となっているという。
昨年10月には17年ぶりに新曲「FUWARI」も発売している。「がんを経験して、応援し続けてくれたみんなに『ありがとう』という気持ちをつづりました。タイトルは“焦らず、ゆっくり、ふわり、ふわり”と生きていきたいという思いでつけました」と語っていたが、それから1年7ヶ月。舌と食道のがんも、治療から6年が経つ。直近で受けた検査も異常がなく、再発の可能性は低いということで、今後の検査も半年に1回から1年に1回になったこともあって、新曲に向けて「舌のリハビリやボイストレーニングを頑張ってきました」と目を輝かす。
さらに、今回はミニアルバムに連動して、7月4日に東京・なかのZERO 小ホールと8月9日は大阪・なんばHatchで『堀ちえみ ライブツアー "59だョ！全員Wa･ショイ！"』を行うことになった。「堀ちえみの“現在進行形”を凝縮したステージにしたい。今の私のエキサイティングなパフォーマンスを、ぜひライブ会場で体感してもらいたいと思っています」。
■『月に祈りを』収録曲
1. 月に祈りを
2. 郷愁
3. ネモフィラの花言葉
4. 上野不忍物語
5. アラカン!なんて素敵
6. シャララキララ」
■『堀ちえみ ライブツアー "59だョ！全員Wa･ショイ！"』
日時：7月4日（土） 1部：午後2時開演 2部：午後6時30分開演
場所：東京・なかのZERO 小ホール
日時：8月9日（日） 午後5時開演
会場：大阪・なんばHatch
【写真】「さすがスーパーアイドル！」美脚際立つ“ミニスカ”私服コーデを披露した堀ちえみ
堀は19年にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活を送ってきた。しかし、長期にわたっての懸命なリハビリで「日常会話」も可能になったことから、23年からは芸能活動を再開。さらに今年に入って4月からは「月1なら」と東京・渋谷のコミュニティFMラジオ「渋谷クロスFM」でレギュラー番組『堀ちえみの渋谷でふわり』もスタートした。その一方で、デジタル配信での新曲発売とコンサートなど本格的な音楽活動に意欲を見せてきた。
同アルバムには、タイトル曲「月に祈りを」のほかに「郷愁」「上野不忍物語」など6曲が収録される。堀は「私自身の原点である80〜90年代ポップスのエッセンスを礎（いしずえ）に、現代的なサウンドと融合させた“進化型”の作品になっています」 としたうえで「ノスタルジックな質感はデビュー当時を想起させながらも、今の時代の洗練されたコード進行や現代的なアレンジで再構築しています」と説明している。堀の“現在進行形”を凝縮した、バラエティ豊かな6作品となっているという。
昨年10月には17年ぶりに新曲「FUWARI」も発売している。「がんを経験して、応援し続けてくれたみんなに『ありがとう』という気持ちをつづりました。タイトルは“焦らず、ゆっくり、ふわり、ふわり”と生きていきたいという思いでつけました」と語っていたが、それから1年7ヶ月。舌と食道のがんも、治療から6年が経つ。直近で受けた検査も異常がなく、再発の可能性は低いということで、今後の検査も半年に1回から1年に1回になったこともあって、新曲に向けて「舌のリハビリやボイストレーニングを頑張ってきました」と目を輝かす。
さらに、今回はミニアルバムに連動して、7月4日に東京・なかのZERO 小ホールと8月9日は大阪・なんばHatchで『堀ちえみ ライブツアー "59だョ！全員Wa･ショイ！"』を行うことになった。「堀ちえみの“現在進行形”を凝縮したステージにしたい。今の私のエキサイティングなパフォーマンスを、ぜひライブ会場で体感してもらいたいと思っています」。
■『月に祈りを』収録曲
1. 月に祈りを
2. 郷愁
3. ネモフィラの花言葉
4. 上野不忍物語
5. アラカン!なんて素敵
6. シャララキララ」
■『堀ちえみ ライブツアー "59だョ！全員Wa･ショイ！"』
日時：7月4日（土） 1部：午後2時開演 2部：午後6時30分開演
場所：東京・なかのZERO 小ホール
日時：8月9日（日） 午後5時開演
会場：大阪・なんばHatch