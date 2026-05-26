XG『American Music Awards』のレッドカーペットに降臨！日本人アーティスト史上初の快挙

XGが、現地時間5月25日、MGMグランド・ガーデン・アリーナ（ラスベガス）にて開催された米3大音楽賞のひとつ『アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards＝AMA）』のレッドカーペットに登場した。同アワードのレッドカーペットを歩く単独の日本人アーティストは、XGが史上初となる。

■「『American Music Awards』に参加することができてとても光栄に思っています」（XG）

XGは、2024年から2025年にかけて初のワールドツアーを世界35都市（47公演）で開催。2025年4月に行われたアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たし、Saharaステージのトリを務め、Xの世界トレンドで2位になるなど大きな反響を呼んだ。

2026年1月23日にリリースした初のフルアルバム『THE CORE-核』は、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200” で初のTop100にランクイン。アメリカでの実績、功績が大きく評価され、今回『AMA』へ招待される形となった。

XGらしい7人の個性を存分に引き出したドレス姿で登場したXG。歓声が起こるなか、レッドカーペットを歩き、多くのアメリカメディアの取材に応じた。

XGのメンバーは「『American Music Awards』に参加することができてとても光栄に思っています。いろんなアーティストの方々や、パフォーマンスを観るのがとても楽しみです！」とコメント。

さらに、開催中のワールドツアーについて聞かれると、「このツアーには、私たちらしさのすべてが詰まっていて、来てくれたら私たちの本当のCOREを感じてもらえると思います！」と、北米6都市でも開催されるワールドツアーへの意欲を示した。

XGは、5月31日（現地時間）に、ドジャーススタジアム（ロサンゼルス）で開催されるロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合で始球式に登場。また、6月6日には、ロンドン（イギリス）のウェンブリー・スタジアムで開催されるイギリス最大の音楽フェスティバル『Capital’s Summertime Ball 2026』に日本人アーティストとして初出演を果たす。

自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』の海外公演を、バンコク、マニラ、香港、メルボルン、シドニー、台北、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラス、メキシコシティで開催することも発表。

さらに、7月25日には国内最大級の野外音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL』、8月8日にはロサンゼルスで開催される『Head In The Clouds』、9月12日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』に出演するなど、国内外で勢力的に活動の幅を広げるXGの活躍に注目だ。

(C)AMAs

■関連リンク

『XG WORLD TOUR: THE CORE』Special Website

https://xgalx.com/xg/tour/thecore/

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/