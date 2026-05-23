この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

茂木健一郎（脳科学者）のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#おおぞら高校 でコーチとして活躍する広瀬コーチ、河原コーチ、広島修道大学OB二人と語る、青春の方程式」と題した動画を公開した。動画では、広島修道大学OBでおおぞら高校のコーチを務める広瀬氏と河原氏が、自身の就職活動の裏話や学校の魅力を語っている。



対談は、OB二人が母校である広島修道大学の魅力を「多様性」「つながり」と表現する場面からスタート。続いて話題は就職活動へ移り、両名とも当初は公立中学校の教員を目指していたことが明かされる。広瀬氏はWeb広告からおおぞら高校に出会い、オープンキャンパスで魅力を感じたと語る。



一方、河原氏は教員採用試験に落ちて就職浪人を覚悟した際、「1年食いつなぐところはないかなと思って、正直おおぞら高校に入った」と告白。会場から笑いが起こる中、「最初は腰掛けだったんですけど、すごく楽しくて、気づいたらもう教員採用試験にエントリーもしていなかった」と、運命的な巡り合わせを笑顔で振り返った。



おおぞら高校の魅力について、広瀬氏は「『なりたい大人になるための学校』というタグラインが大きなテーマ」と熱弁。「日々の小さな幸せを積み重ねて、好きを見つけて広げて、最後形にして卒業してもらうのが精神的な柱」と語る。河原氏も、本校が世界遺産の屋久島にあることに最初は「はぁ？」と疑問を抱いたものの、大自然の中で学んでほしいという思いに感銘を受けたエピソードを披露した。



最後に就活生へのアドバイスとして、広瀬氏は「自分がやりたいことは何なのか、自己分析を一番最初にやること」と語り、河原氏も「自分から情報をつかみに行く姿勢が大事」とエールを送った。二人の飾らない言葉と教育への熱意に、茂木も「立派だね」と感心しきりの様子だった。