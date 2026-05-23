ヴァイオリニストの心奏(ララ)が19日、自身のインスタグラムを更新。ベテラン俳優と並んで撮影した写真を投稿した。



【写真】新鮮なのにしっくりくる ギターを手にするイケオジ感がすごっ

心奏は「ゲストは お友達俳優 長谷川初範さん」と記し、パーソナリティを務めているレインボータウンFMの「Rala♡la 音楽室」での俳優・長谷川初範との2ショットをアップ。この日は公開生放送だったという。



「役者さんとしての長谷川さんはもちろん！ミュージシャンとしても素晴らしいんですよ」と紹介。テレビ、映画、舞台など俳優としての活躍は言わずもがなだが、同局のYouTubeチャンネルでは心奏のヴァイオリンとのセッションで、ギターを手に甘い歌声を披露する姿が公開されている。



心奏が「あの声で歌われちゃったら 溶ける 私の 推し」と心酔するのも納得。「今日も渋くカッコ良く 生セッション して下さいました のでアーカイブご覧くださいませ」とファンにも視聴を呼びかけ、最後に「#長谷川初範 #ウルトラマン でしたのよ」とつづった。



長谷川は1955年生まれ、北海道出身。今村昌平監督が立ち上げた日本映画学校(2011年大学に)を卒業。1978年のフジテレビ系ドラマ「飢餓海峡」で本格デビュー。TBS系「ウルトラマン80」(1980～81年)では主人公・矢的猛役を演じた。



（よろず～ニュース編集部）