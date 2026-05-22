ËÜ´ÖÆÆ»Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¹Ã»Ò±à·è¾¡Á°¤ÎÈëÏÃ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤í¡×ÉÔ¿¶¤Î4ÈÖ¤òµß¤Ã¤¿ÃãÌÚÉôÄ¹¤Î¸ÀÍÕ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥ª¥Ð¥éch ～ÌîµåÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー～¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤ÎÆ°²è¡¢¡Ø¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¼Âà¡Û¿ÀµÜÂç²ñÍ¥¾¡¤â¡¢¾åµéÀ¸ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Áー¥à¾õÂÖ¤ÏÊø²õÀ£Á°¡£¡Ö¤¢¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¹Ã»Ò±à·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¡×/¸µ¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¼ç¾ËÜ´ÖÆÆ»Ë¤ËÌ©Ãå(2)¡Ù¡£
ÅÁÀâ¤Î·ãÆ®¤È¤·¤Æº£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÃÏ¹ö¤ÈÀäË¾¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¸µ¡¦¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¼ç¾¤Ç¤¢¤ëËÜ´ÖÆÆ»Ë»á¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Î½Å°µ¤ä¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ë¥»¥ó¥Ð¥Ä¼Âà¤«¤é¥Áー¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿ÁÔÀä¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Á´3ÏÃ¹½À®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÜ¥³¥é¥à¤ÎÂè2ÏÃ¡£±É¸÷¤ÈºÃÀÞ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢·ãÆ°¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤µ¤¤¡×――ÉÔ¿¶¤Î4ÈÖ¤òµß¤Ã¤¿ÃãÌÚÉôÄ¹¤Î¸ÀÍÕ
¡Ö±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ë³¦¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
ÂÐÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢ËÜ´Ö»á¤Ï1Ç¯Åß¤Î²á¹ó¤ÊÎý½¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÄ©¤ó¤À½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÂÇÀÊ¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¤Î·Ê¿§¤¬²â¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÂçÉñÂæ¤¬»ý¤ÄËâÎÏ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ2Ç¯¤Î²Æ¡¢ËÜ´Ö»á¤ÏÌ¾Ìç¡¦¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Î¡Ö4ÈÖ¡×¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¡£¥Áー¥à¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ëÎ¢¤Ç¡¢Èà¼«¿È¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉé¤Î¥ªー¥é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤ÎÂÇÀÊ¤Ø¸þ¤«¤¦Ä¾Á°¤Î¡¢ÃãÌÚÉôÄ¹¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¡ÊÆ»¶ñ¤ò¡ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤µ¤¤¡×
µ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸Ê¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤µ¤»¤ë°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÜ´Ö»á¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÂ¤¤¤ä½Å°µ¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡¢¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÇØÉé¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡Ö4ÈÖ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢½ã¿è¤Ê´¶¼Õ¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¿ÀµÜÍ¥¾¡Ä¾¸å¤Î¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä¼Âà¡×¡Ä¡ÄÀäË¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¿¤ÎÃÄ·ëÎÏ
¿·¥Áー¥à¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ´Ö»á¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£½©¤Î¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½Õ¤ÎÁªÈ´¡¢¤½¤·¤Æ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Áー¥à¤ÏºÇ¹â¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹¥»öËâÂ¿¤·¡£Ä¾¸å¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¾åµéÀ¸¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¥Áー¥à¤Ï¥»¥ó¥Ð¥Ä¼Âà¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î·ëËö¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ò¼º¤¤¡¢¥Áー¥à¾õÂÖ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡ÖÊø²õÀ£Á°¡×¤Ë¤Þ¤Ç´Ù¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇËÜ´Ö»á¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦²á¤®¤¿¤³¤È¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²á¤®¤¿¤³¤È¤ÇÂª¤¨¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¡×
¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¹³¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¤ò¸þ¤¯³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿Èà¤Ï¡¢Êø¤ì¤«¤±¤¿¥Áー¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢Éô°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÈÅ°ÄìÅª¤ËÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤¿¡£½ý¤Ä¤¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Áー¥à¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃÄ·ëÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤É¤óÄì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾åÊÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜÊª¤Îå«¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ë¡È¥á¥¬¥Í¡É¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òºî¤ê¤ËÅ¹¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å¹°÷¤«¤é¡ÖÌÜ¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
´öÂ¿¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜ´Ö»á¡£ÉÔ¶þ¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ë¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ëÁÇ´é¤Ï¡¢Èà¤¬¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤«¤éÊé¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤óÄì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿¿¤ÎÃÄ·ëÎÏ¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢Èà¤é¤ÏºÆ¤Ó¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¡È¤¢¤Î¡É²Æ¤Î·ãÆ®――¡£ÅÁÀâ¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¡¢ËÜ´ÖÆÆ»Ë¤¬ºÇ¸å¤Ë¸«¤»¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â³¤¯Âè3ÏÃ¤ÇÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅÁÀâ¤Î·ãÆ®¤È¤·¤Æº£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÃÏ¹ö¤ÈÀäË¾¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¸µ¡¦¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¼ç¾¤Ç¤¢¤ëËÜ´ÖÆÆ»Ë»á¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Î½Å°µ¤ä¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ë¥»¥ó¥Ð¥Ä¼Âà¤«¤é¥Áー¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿ÁÔÀä¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Á´3ÏÃ¹½À®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÜ¥³¥é¥à¤ÎÂè2ÏÃ¡£±É¸÷¤ÈºÃÀÞ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢·ãÆ°¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤µ¤¤¡×――ÉÔ¿¶¤Î4ÈÖ¤òµß¤Ã¤¿ÃãÌÚÉôÄ¹¤Î¸ÀÍÕ
¡Ö±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ë³¦¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
ÂÐÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢ËÜ´Ö»á¤Ï1Ç¯Åß¤Î²á¹ó¤ÊÎý½¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÄ©¤ó¤À½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÂÇÀÊ¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¤Î·Ê¿§¤¬²â¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÂçÉñÂæ¤¬»ý¤ÄËâÎÏ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ2Ç¯¤Î²Æ¡¢ËÜ´Ö»á¤ÏÌ¾Ìç¡¦¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Î¡Ö4ÈÖ¡×¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¡£¥Áー¥à¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ëÎ¢¤Ç¡¢Èà¼«¿È¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉé¤Î¥ªー¥é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤ÎÂÇÀÊ¤Ø¸þ¤«¤¦Ä¾Á°¤Î¡¢ÃãÌÚÉôÄ¹¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¡ÊÆ»¶ñ¤ò¡ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤µ¤¤¡×
µ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸Ê¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤µ¤»¤ë°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÜ´Ö»á¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÂ¤¤¤ä½Å°µ¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡¢¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÇØÉé¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡Ö4ÈÖ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢½ã¿è¤Ê´¶¼Õ¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¿ÀµÜÍ¥¾¡Ä¾¸å¤Î¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä¼Âà¡×¡Ä¡ÄÀäË¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¿¤ÎÃÄ·ëÎÏ
¿·¥Áー¥à¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ´Ö»á¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£½©¤Î¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½Õ¤ÎÁªÈ´¡¢¤½¤·¤Æ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Áー¥à¤ÏºÇ¹â¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹¥»öËâÂ¿¤·¡£Ä¾¸å¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¾åµéÀ¸¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¥Áー¥à¤Ï¥»¥ó¥Ð¥Ä¼Âà¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î·ëËö¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ò¼º¤¤¡¢¥Áー¥à¾õÂÖ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡ÖÊø²õÀ£Á°¡×¤Ë¤Þ¤Ç´Ù¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇËÜ´Ö»á¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦²á¤®¤¿¤³¤È¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²á¤®¤¿¤³¤È¤ÇÂª¤¨¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¡×
¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¹³¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¤ò¸þ¤¯³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿Èà¤Ï¡¢Êø¤ì¤«¤±¤¿¥Áー¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢Éô°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÈÅ°ÄìÅª¤ËÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤¿¡£½ý¤Ä¤¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Áー¥à¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃÄ·ëÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤É¤óÄì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾åÊÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜÊª¤Îå«¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ë¡È¥á¥¬¥Í¡É¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òºî¤ê¤ËÅ¹¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å¹°÷¤«¤é¡ÖÌÜ¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
´öÂ¿¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜ´Ö»á¡£ÉÔ¶þ¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ë¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ëÁÇ´é¤Ï¡¢Èà¤¬¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤«¤éÊé¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤óÄì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿¿¤ÎÃÄ·ëÎÏ¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢Èà¤é¤ÏºÆ¤Ó¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¡È¤¢¤Î¡É²Æ¤Î·ãÆ®――¡£ÅÁÀâ¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¡¢ËÜ´ÖÆÆ»Ë¤¬ºÇ¸å¤Ë¸«¤»¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â³¤¯Âè3ÏÃ¤ÇÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö²¶¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡×¸µ¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¼ç¾¡¦ËÜ´ÖÆÆ»Ë¤¬Áá¼Â¤È¤Î·è¾¡ºÆ»î¹ç¤ÇÎ®¤·¤¿¸å²ù¤ÎÎÞ
¡Ú¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¡Û2006Ç¯²Æ¤Î¼ç¾¡¦ËÜ´ÖÆÆ»Ë¤¬¸ì¤ë¡¢Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿·»¤¬·Ò¤¤¤ÀÌîµå¿ÍÀ¸¡£¡ÖËÍ¤Ï¸øÎ©¤Ø¹Ô¤¯¡×Ì¾Ìç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ò°ìÅÙ¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¿¿°Õ¤È¤Ï¡©
ÂçÎæÍ´ÂÀ¤È±ºÏÂ³Ø±¡¡¦¿¹»Î´ÆÆÄ¤Î°Õ³°¤Ê±ï ¹â2²Æ¤Ë1¥ö·îÂÚºß¤·¤¿¼£ÎÅÀ¸³è¤È¡ÖÀ©Éþ¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Î´«Í¶ÈëÏÃ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤ª»ÒÍÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë³è¤«¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡£ ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë3¿Í¤¬±¿±Ä¤·¡¢·ÐºÑÅª»ö¾ð¤ÇÌîµå¤ò¼¤á¤Ê¤¤¤è¤¦»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÄ©Àï±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¼Â»ÜÃæ¡£