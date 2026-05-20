Ado、Vaundy、ずとまよ、あいみょん、レミオロメンら『ロッキン2026』第1弾出演アーティスト82組発表

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『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』の第1弾出演アーティスト82組が発表。併せてチケット第1次抽選先行もスタートとなった。

■チケット第1次抽選先行もスタート

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は2000年からスタートした日本最大の音楽フェスティバル。2026年も5日間にわたり、音楽シーンを牽引する115組のアーティストがパフォーマンスを繰り広げる。本フェスは2022年に開催地を千葉市蘇我スポーツ公園へと移して以来、快適性と回遊性の高い会場づくりを追求してきた。ステージ間の移動はもちろん、飲食エリアやグッズエリアへもスムーズに行き来が可能で、巨大なスケールながらも機能的にまとまった、究極のフェス空間が広がっている。

5月20日よりスタートしたチケットの第1次抽選先行受付期間は、5月26日16時まで。

■Jフェス事務局 メッセージ

■イベント情報

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』

09/12（土）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

09/13（日）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

09/19（土）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

09/20（日）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

09/21（月・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

※雨天決行（荒天の場合は中止）

■関連リンク

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』公式サイト

https://rijfes.jp/