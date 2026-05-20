ＤｅＮＡが、ホワイトソックスを自由契約となったオズワルド・ビド投手（３０）の獲得に乗り出していることが２０日、分かった。球団関係者が明らかにした。

ビドはドミニカ共和国生まれで、２３年にパイレーツでメジャーデビュー。スリークォーターから繰り出す最速１５７キロの直球とツーシーム、スライダーが武器で先発と中継ぎの両方をこなし、メジャー通算成績は６９登板（２８先発）、１１勝１３敗２セーブ、防御率５・１７を残した。ドジャース・大谷に対しては５打数無安打、３奪三振と“キラー”ぶりを発揮していた。

ＤｅＮＡでは先発ローテの一角として白羽の矢が立った。現在、デュプランティエがコンディション不良で戦線離脱。助っ人左腕のコックスは左肘手術で今季絶望となっている。先発投手の補強は急務で、ビドの獲得に照準を合わせている。

ビドは昨オフは１球も投げることなく、昨年１２月のレイズをはじめ、マーリンズ、エンゼルス、ヤンキースでウエーバーにかけられチームを転々。開幕直前にヤンキースでも戦力外扱いとなり、ブレーブスへ移籍して開幕ベンチ入り。しかし、６登板で１勝０敗、防御率６・３０と振るわず、メジャー４０人枠から外されてホワイトソックスへ移籍した。新天地では５試合に登板したが、ここまで１勝０敗、防御率６・２３と力を出し切れず、戦力外となった。