デアゴスティーニ「フェラーリ330 P4をつくる」がWeb限定で5月19日予約開始。美しい曲線のレーシングマシンを手に取れる
デアゴスティーニ・ジャパンは、「フェラーリ330 P4をつくる」を5月19日より全23回の定期購読予約受付を開始した。価格は第1回が990円、第2回が4,990円、第3回以降が9,990円。
本書はフェラーリが製造し1967年のデイトナ24時間レースで1位から3位までを独占したマシン「フェラーリ330 P4」を1/8スケールで再現するキットが付属するシリーズ。鮮やかなカラーリングの車体やレース仕様ならではのエンジン内部までを再現するという。
キット全長は約538.4mm、全幅は約234.3mm、全高は約125.9mm。専用リモコンの操作によりヘッドライトやダッシュボード、リアライト、ウィンカーなどのライトギミックが操作でき、エンジン始動音や加速音、クラクションの再生も可能となっている。
サイドドアやエンジンカウルの手動での開閉も可能で、V12エンジンやダッシュボードも再現。タイヤはゴム製、ホイールは金属製となる。Web上で組み立てガイドをダウンロードできる他、イタリア語のデジタルマガジンも読めるという。また定期購読を申し込んだ先着500人に、1967年の24時間レースで優勝したモデルを再現した1/43スケールのダイカスト製「フェラーリ330 P4 ミニカー」を進呈する。
エンジンカウルとドアが開閉
ナンバーは「PROVA MO-36」
ダッシュボード
V12エンジン
ヘッドライト
ゴム製タイヤと金属製ホイール
エンジンカウル内にスペアタイヤを装備
コックピット
組み立てガイド
1/43スケールミニカー
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