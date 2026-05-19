【フェラーリ330 P4をつくる】 5月19日 予約受付開始 価格： 990円（第1回） 4,990円（第2回） 9,990円（第3回） 全23回予定

デアゴスティーニ・ジャパンは、「フェラーリ330 P4をつくる」を5月19日より全23回の定期購読予約受付を開始した。価格は第1回が990円、第2回が4,990円、第3回以降が9,990円。

本書はフェラーリが製造し1967年のデイトナ24時間レースで1位から3位までを独占したマシン「フェラーリ330 P4」を1/8スケールで再現するキットが付属するシリーズ。鮮やかなカラーリングの車体やレース仕様ならではのエンジン内部までを再現するという。

キット全長は約538.4mm、全幅は約234.3mm、全高は約125.9mm。専用リモコンの操作によりヘッドライトやダッシュボード、リアライト、ウィンカーなどのライトギミックが操作でき、エンジン始動音や加速音、クラクションの再生も可能となっている。

サイドドアやエンジンカウルの手動での開閉も可能で、V12エンジンやダッシュボードも再現。タイヤはゴム製、ホイールは金属製となる。Web上で組み立てガイドをダウンロードできる他、イタリア語のデジタルマガジンも読めるという。また定期購読を申し込んだ先着500人に、1967年の24時間レースで優勝したモデルを再現した1/43スケールのダイカスト製「フェラーリ330 P4 ミニカー」を進呈する。

エンジンカウルとドアが開閉

ナンバーは「PROVA MO-36」

ダッシュボード

V12エンジン

ヘッドライト

ゴム製タイヤと金属製ホイール

エンジンカウル内にスペアタイヤを装備

コックピット

組み立てガイド

1/43スケールミニカー

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