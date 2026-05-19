「アーマード・コア フォー・アンサー」よりプラモデル「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット」が2027年1月に再販決定
【ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット】 2027年1月 再販予定 価格：12,100円
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コトブキヤは、プラモデル「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット」を2027年1月に再販する。価格は12,100円。
本商品は「アーマード・コア フォー・アンサー」のオープニングで印象的な「ラインアーク ホワイト・グリント」とロケットブースタ「V.O.B」を1/72スケールプラモデル化したもの。過去に発売された「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット ムービーカラーVer.」の本体成型色をパールコーティング仕様から通常成型色に変更したキットとなっている。
ゲーム内のデザインが再現され、各部可動によって様々なポージングが可能。V.O.Bを背面に装着でき、オープニングCGシーンを再現することもできる。
【予約開始】- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) May 19, 2026
ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット（再生産）
人気商品「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット ムービーカラーVer.」の本体成型色を、パールコーティング仕様から通常成型色に変更した商品が再登場！https://t.co/aF2K1bsqM7#アーマード・コア #ARMOREDCORE pic.twitter.com/gheqJiOt2M
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※本商品には「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット ムービーカラーVer.」で付属した特製ブックレットは付属しません。
※本製品は再生産です。