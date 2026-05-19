【ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット】 2027年1月 再販予定 価格：12,100円

コトブキヤは、プラモデル「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット」を2027年1月に再販する。価格は12,100円。

本商品は「アーマード・コア フォー・アンサー」のオープニングで印象的な「ラインアーク ホワイト・グリント」とロケットブースタ「V.O.B」を1/72スケールプラモデル化したもの。過去に発売された「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット ムービーカラーVer.」の本体成型色をパールコーティング仕様から通常成型色に変更したキットとなっている。

ゲーム内のデザインが再現され、各部可動によって様々なポージングが可能。V.O.Bを背面に装着でき、オープニングCGシーンを再現することもできる。

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※本商品には「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット ムービーカラーVer.」で付属した特製ブックレットは付属しません。

※本製品は再生産です。