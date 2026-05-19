【figma 錠前サオリ】 受注期間：5月19日～7月8日 2027年1月 発売予定 価格：11,800円

グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「figma 錠前サオリ」を2027年1月に発売する。受注期間は7月8日まで。価格は11,800円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、アリウス分校所属でアリウススクワッドのリーダー「錠前サオリ」を、アクションフィギュアシリーズ「figma」で商品化したもの。

表情パーツには「微笑顔」「叫び顔」「笑顔」が付属しており、オプションパーツには「アリウス製アサルトライフル」「ピストル」「マスク」などが付属している。

またグッドスマイルカンパニー公式ショップで購入すると、限定特典として「照れ顔」の表情パーツが付属する。

「figma 錠前サオリ」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「照れ顔」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約165mm

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※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。