【トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.4～6 対応合体パーツ ブルーティカス＆ Vol.4～6 × 1箱ずつセット(数量限定）】 6月上旬 発売予定 価格：12,650円

タカラトミーは、コレクション玩具「トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.4～6 対応合体パーツ ブルーティカス＆ Vol.4～6 × 1箱ずつセット」を通販サイト「タカラトミーモール」にて数量限定で5月18日より予約受付を開始した。発売は6月上旬を予定し、価格は12,650円。

本商品は積み立てブロック構造と高可動アクション表現を融合させた、コレクション性の高い組み立て式のトランスフォーマー玩具シリーズ。

各キャラクターは、全高約5.5cmのコンパクトなサイズながら、14か所の可動構造を搭載。12個入りのアソートBOXには、特別仕様モデルが含まれています。特別カラー仕様や装甲を強化した特別仕様に加え、開封するまで中身が分からないシークレットモデルも存在する。また、各ボックスにはキャラクターカードが1枚付属。

本セットでは各弾が1BOXに加え、「Vol.4～6 対応合体パーツ ブルーティカス」が収録されている。ブルーティカスの再現には対応合体パーツに、 Vol.4「ブロウル（ビークルモード）」、Vol.5「スインドル（ビークルモード）」、「オンスロート（ビークルモード）」、Vol.6「ボルテックス（ビークルモード）」、「ブラストオフ（ビークルモード）」が必要となる。

(C) ＴＯＭＹ

「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。