新宿にある“日本一有名なコンカフェ”「舞々悪魔(まいまいでびる)」で勤務する絢瀬まよが、12日発売の「FLASH」(光文社)最新号に登場した。



【写真】今まで隠してきた“G”砲がついに…！まぶしい笑顔も◎

絢瀬は2023から25年まで東京でアイドルとして活動。その後、現在の「舞々悪魔」で人気キャストとして活躍している。



同号ではSNSでも披露してこなかった人生初のグラビアに挑戦。王道の水着姿で、これまで隠し通してきた自慢の“G”砲を存分に披露している。



自身のX(旧ツイッター)では「ずっと夢であり目標だったグラビア雑誌掲載が叶いました!!なんと、まよ初水着解禁です♡」と登場をアピール。「いままで見たことの無いまよの一面がたくさん詰め込まれたグラビアになっています♡たくさんの方に手に取っていただけまように、、、♡お楽しみに!」と、大胆衣装でのオフショット写真も投稿した。



同号の表紙と巻頭グラビアは姫野ひなのが務めている。絢瀬以外にも、葵りんご、青井春、和田海佑がまぶしい姿を披露している。



（よろず～ニュース編集部）