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資産1000万円を超えると何が変わるのか？ここから“お金が勝手に増え始める人”の共通点を解説！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて、「資産1000万円を超えると何が変わるのか？ここから“お金が勝手に増え始める人”の共通点を解説！」と題した動画を公開した。動画では、資産1000万円を3000万円に増やすための具体的な「5つのステップ」について解説している。



鳥海氏はまず、お金がなかなか増えない人の特徴として「目的地の不在」を挙げた。いつまでにいくら欲しいのか、明確な「目標金額と時期を決める」ことが第一歩であると定義する。次に、その目標を達成するために「シミュレーションで現実に変える」ことの重要性を指摘。金融電卓を用いて月々の必要な投資額を算出し、現実的な計画に落とし込む手順を実演した。



シミュレーションで月々の必要な投資額が厳しいと判明した場合、多くの人が陥りがちな罠が「投資の利回りを上げる」ことだという。鳥海氏は「リターンを意識的に1%上げるというのはそんなに簡単じゃありません」と警告し、投資先を変えるのではなく「収入と支出の管理に注力」して投資元本を増やすべきだと断言した。格安SIMへの変更やサブスクリプションの解約など、固定費の見直しから始めるのが効果的であると具体例を交えて説明している。



さらに、資産が増えてくると陥りやすいのが「むやみに安定運用しようとしない」ことへの警戒だ。株式だけでなく債券や不動産などに分散投資を始めると、結果的にリターンを下げる可能性が高いという。独自のシミュレーションソフトを用いて、米国株100%と米国株・米国債の半々で運用した場合の差を示し、安易な分散投資のリスクを可視化した。



最後に鳥海氏は、年に1回の「振り返り」を行うことで、理想と現実のギャップを埋める作業が不可欠であると結論付けた。ただ漫然と投資を続けるのではなく、目標に向けて論理的な手順を踏むことが、資産を確実に増やす最短の道であると語っている。